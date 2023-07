Hammarby-supporter dient klacht in tegen FC Twente wegens 'schending mensenrechten'

Een supporter van het Zweedse Hammarby IF heeft een klacht ingediend tegen FC Twente, dat in zijn ogen zijn mensenrechten zou schenden. De fan van de tegenstander van de Tukkers in de voorronde van de Conference League vindt het discriminerend dat hij als Zweed niet rechtstreeks een kaart voor het duel in Enschede kan bestellen.

Dat schrijft de fan op Twitter, waarop hij onder de naam Dennis actief is. De man viste blijkbaar achter het net bij de verkoop van kaarten voor het uitvak; binnen een uur zouden die al uitverkocht zijn geweest. Daarop deed hij een poging een kaart te bemachtigen op de site van FC Twente, maar omdat hij geen club card heeft bleek ook dat geen optie. Zo'n kaart kan hij als Zweed ook niet bestellen. Dat gaat dan weer in tegen de Algemene Wet Gelijke Behandeling, zo schrijft Dennis in een mail aan FC Twente die hij deelt op het sociale medium.

Kom då Twente! Ses vi inte på arenan ses vi i rätten! pic.twitter.com/QnK7WsBhXO — Dennis 🏆 (@DennisFogelmark) July 5, 2023

De man plaatst een daarnaast een screenshot van een tweede mail die hij aan FC Twente zou hebben gestuurd. Daarin deelt hij de club mee dat hij een formele klacht heeft ingediend bij het Nederlandse College voor de Rechten van de Mens, waarin hij de club beschuldigt van discriminatie. Dennis lijkt in ieder geval vastbesloten om de wedstrijd in de Grolsch Veste bij te gaan wonen: "Kom dan FC Twente! Als we elkaar niet in het stadion zien, dan maar in de rechtbank!", schrijft hij.