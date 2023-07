Ongekende soap in het amateurvoetbal krijgt beslissend hoofdstuk: 'Jammer, maar we hebben er alles aan gedaan'

Het had er op 17 juni jongstleden veel van weg dat vv Hardegarijp op het nippertje degradatie naar de tweede klasse had voorkomen, maar het moet nu alsnog vrezen dat het met ingang van het nieuwe seizoen een niveautje lager actief is. De strafschoppenserie tegen Heerenveense Boys moet namelijk opnieuw worden genomen. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland in Utrecht woensdag besloten.

Wat ging er precies mis vorige maand in de finale van de nacompetitie tussen vv Hardegarijp en Heerenveense Boys? Heerenveense boys kreeg tijdens de wedstrijd een rode kaart, waardoor ook de tegenstander het aantal spelers dat aan de strafschoppenserie mocht deelnemen had moeten terugbrengen tot tien. Maar dat gebeurde niet, ondanks dat het arbitrale trio er volgens voorzitter Anton Postema op was gewezen dat er mogelijk een speler van Hardegarijp uitgesloten moest worden.

Hardegarijp trok in de strafschoppenserie aan het langste eind, maar van euforie was bij de voorzitter geen sprake. “Het is de fout van de KNVB en de arbitrage waar wij nu de dupe van zijn. Ik kan er nog steeds niet bij met mijn hoofd. Ik zou ook niet weten hoe ik dit aan de jongens uit ga leggen. Die leven al vijf dagen in de veronderstelling dat ze een huzarenstukje afgeleverd hebben”, zei Postema tegen de Leeuwarder Courant. Het blijkt een dure fout te zijn geweest. Bijna een maand later heeft de rechter besloten dat Hardegarijp en Heerenveense Boys opnieuw vanaf elf meter moeten aantreden. “Jammer, maar we hebben er alles aan gedaan”, is de reactie van Postema bij de Leeuwarder Courant.

Voor Hardegarijp dreigt daardoor alsnog degradatie naar de derde klasse, terwijl Heerenveense Boys een nieuwe kans krijgt om promotie naar de tweede klasse af te dwingen. Bij Hardegarijp overheerst ‘een gevoel van onrecht’. “Je krijgt nooit meer een eerlijk verloop van welke situatie dan ook. Een penaltyserie is sowieso al een loterij, maar als je ‘m gelijk na de wedstrijd hebt dan zit je nog in die flow van de wedstrijd, om maar iets te noemen. Heerenveense Boys heeft alles nog te winnen, maar wij kunnen alleen nog maar verliezen nu”, stelt Postema.

Wanneer Hardegarijp en Heerenveense Boys voor de tweede keer vanaf elf meter de strijd met elkaar aangaan, is nog niet bekend. Volgens de Leeuwarder Courant mogen spelers die op 17 juni achter de bal plaatsnamen, maar bij de ‘herkansing’ ziek of op vakantie zijn zich afmelden bij de KNVB. Verder zal de strafschoppenreeks vrijwel exact op dezelfde manier gespeeld worden.