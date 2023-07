Ontluisterende cijfers vanuit Zeist: 'Feyenoorders bij Oranje veel fitter dan Ajacieden'

Volgens Mike Verweij heeft de medische staf van Ajax afgelopen seizoen "ontluisterende cijfers" ontvangen van de KNVB over de fitheid van de spelers die deel uitmaakten van de selectie van het Nederlands elftal. Op het conditionele vlak is voor trainer Maurice Steijn dan ook "grote winst" te boeken, aldus Verweij.

Uit de cijfers die de staf van Oranje richting Amsterdam stuurde bleek "dat de Feyenoord-spelers bij het Nederlands elftal veel fitter waren dan de Ajacieden", zo schrijft Verweij woensdagochtend in de krant. De nieuwe trainer Maurice Steijn zou dan ook inzetten op een inhaalslag op dat vlak: "Conditioneel gaat de zweep er daarom over bij Ajax", zo leest het. "En tegen Shakhtar leek dat voorzichtig al zijn vruchten af te werpen."

Artikel gaat verder onder video

In het duel met de kampioen van Oekraïne maakte Ajax vooral in de eerste helft een prima indruk. Na een weifelend begin scoorde het elftal van Steijn tussen de achttiende en de 32e minuut drie keer, waardoor de 3-0 eindstand al na een dik halfuur op het bord stond. Vooral de 2-0 van Steven Bergwijn was fraai: de buitenspeler was het eindstation van een aanval die begon bij hoog drukzetten van onder meer aanwinst Benjamin Tahirovic. Via Davy Klaassen, Branco van den Boomen en Mohammed Kudus kwam de bal uiteindelijk na een overstapje van Christian Rasmussen voor de voeten van Bergwijn, die overtuigend binnenschoot.

Aanwinsten Tahirovic en Van den Boomen lijken volgens Verweij wat toe te voegen aan het spel van Ajax. "De Bosniër zette voorafgaand aan de 2-0 goed druk en maakte verder een meer dan redelijke indruk", aldus de clubwatcher. "Maar Branco van den Boomen maakte de meeste indruk. De sterk spelende middenvelder toonde aan dat hij na zijn verblijf bij Toulouse in geen enkel opzicht meer lijkt op de speler die in 2014 Jong Ajax verliet", schrijft Verweij.