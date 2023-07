Opvallende onthulling uit Tour de France: 'Ik word al lange tijd geïnspireerd door Ajax'

De Tour de France kent met de Uno-X Pro Cycling-team een opvallende debutant. Het is de eerste ploeg uit Noorwegen ooit die deelneemt aan de beroemde wielerkoers. Ajax geldt als inspiratiebron voor Uno-X, zo onthult manager Jens Haugland.

Dankzij Christian Prud'homme, de baas van de Tour de France, debuteert Uno-X dit jaar in het wielerspektakel. Hij verstrekte de ploeg, die louter uit coureurs uit Noorwegen en Denemarken bestaat, een wildcard. Haugland laat bij de ploeg jong talent samen rijden met ervaren coureurs. "Ik word al lange tijd geïnspireerd door Ajax", refereert hij in gesprek met de NOS aan de jeugd die de kans krijgt in Amsterdam.

Een rit winnen zat er nog niet in voor Uno-X. Wel behaalde Jacques Goddet een succesje voor de ploeg door in de etappe naar Cauterets-Cambasque als eerste de top van de Tourmalet te bereiken. Bang dat zijn talenten uiteindelijk de overstap maken naar een grotere ploeg is Haugland niet. "Wij worden zelf ook alsmaar groter. Maar ik zal nooit renners in de weg gaan staan als ze naar een ander team willen. Ook dát is uniek aan Ajax: dat ze hun beste spelers naar nog grotere clubs zien vertrekken."