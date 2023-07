Opvallende uitblinker bij Ajax - Shakhtar: 'Hij speelde in tijden niet zo goed'

Ajax oefende dinsdag tegen Shakhtar Donetsk en die oefenwedstrijd biedt hoop. Door twee goals van Mohammed Kudus en een treffer van Steven Bergwijn won Ajax met 3-0. Clubwatcher Johan Inan van het Algemeen Dagblad zegt in de AD Voetbalpodcast dat er voor de supporters veel was om tevreden over te zijn.

"Een Devyne Rensch die ik in tijden niet zo goed heb gezien. Daarnaast de vleugels met een geweldige Kudus en op links Bergwijn, die ook een aardige wedstrijd speelde. Zij vonden elkaar heel makkelijk", somt Inan op. Ook Branco van den Boomen viel positief op. "Vanuit Amsterdam hoorde je al dat hij zich heel goed manifesteerde in de eerste trainingsweken."

"Het is vaak één keer raken, maar hij kan ook over zestig meter een crosspass geven en de bal op de stropdas leggen bij Kudus. Hij stevent wel af op een basisplaats", voorspelt de clubwatcher, die ook kanttekeningen plaatst. Zo ziet hij niet zo snel een geschikte opvolger van aanvoerder Dusan Tadic, nu ook Jurriën Timber is vetrokken uit de Johan Cruijff ArenA.

"'Klaassen, en Berghuis misschien een beetje, maar verder is het - even grof gezegd - wel een karakterloos ploegje. Daar zal echt nog heel veel aan moeten gebeuren... Het is wel handig voor de club als Mislintat een of twee nieuwe leiders weet aan te trekken", adviseert Inan tot slot.