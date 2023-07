'Oud-Vitesse-spits Loïs Openda gaat stuntploeg RC Lens gigantisch bedrag opleveren'

Loïs Openda kende met 21 goals in 42 officiële wedstrijden een geweldig eerste seizoen in dienst van het Franse RC Lens. Die prestaties van de oud-Vitesse-aanvaller zijn vanzelfsprekend niet onopgemerkt gebleven. Eerder werd bekend dat RB Leipzig de Belg wil overnemen, en dat beide clubs akkoord waren. L’Équipe meldt echter dat hiervan nog geen sprake is en dat Lens een behoorlijk minimumbedrag heeft vastgesteld.

Naar verluidt werd het eerdere bod van 44 miljoen euro afgewezen door de Franse stuntploeg van het afgelopen seizoen. Lens verlangt naar een transfersom van ruim vijftig miljoen euro plus bonussen. De kans is alsnog groot dat Openda volgend seizoen de Ligue 1 verruilt voor de Bundesliga, want Lens-voorzitter Arnaud Pouille heeft nog altijd contact met Leipzig.

L’Équipe weet dat het nieuwste bod van Leipzig bestaat uit een basisvergoeding van veertig miljoen euro plus bonussen van zo’n zes miljoen euro. Daarbij zou er ook een vriendschappelijke wedstrijd moeten plaatsvinden tussen Leipzig en Lens. De verwachting is dat de onderhandelingen vandaag (donderdag) hervat worden. De kans lijkt sterk aanwezig dat beide clubs zomaar tot een akkoord kunnen komen, en dat Openda op ieder moment naar Duitsland kan afreizen om zijn transfer af te ronden.

Openda speelde zoals gezegd eerder voor Vitesse. De Arnhemmers hadden twee seizoenen de beschikking over de inmiddels 23-jarige spits. De Belg speelde 88 officiële wedstrijden voor Vitesse en maakte daarin maar liefst 34 doelpunten. Voordat Openda naar Arnhem vertrok speelde hij twee seizoenen voor Club Brugge.