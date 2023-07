PEC Zwolle wijzigt keeperstenue na één dag door ophef onder supporters

Een dag nadat het nieuwe keeperstenue werd gepresenteerd, past PEC Zwolle het tricot al aan. De kleuren hebben te veel weg van die van rivaal Go Ahead Eagles, zo merkten supporters op.

Het keeperstenue werd zaterdag gepresenteerd op de Open Dag. Volgens PEC is het shirt rood met lichtgroen, terwijl Go Ahead in rood-geel speelt. Van een afstand lijken de kleuren op elkaar en daarmee raakte PEC een gevoelige snaar bij supporters.

"De combinatie is rood met mintgroen. De combinatie doet van afstand anders vermoeden, wat een combinatie is die we vanzelfsprekend niet willen", laat PEC via een woordvoerder weten aan RTV Oost. "We hebben meerdere tenues, maar deze gaan we niet doen. Mintgroen lijkt in de verte op geel en moet dus aangepast worden."

PEC promoveerde vorig seizoen naar de Eredivisie met Jasper Schendelaar als eerste keeper. Volgend seizoen heeft de club ook de beschikking over de 37-jarige Kenneth Vermeer.