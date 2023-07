De BMW XM van Andy van der Meijde is dit weekeinde op ronduit bizarre wijze ernstig beschadigd geraakt. De buurman van de oud-voetballer was namelijk vergeten de handrem van zijn eigen auto aan te trekken, waardoor diens auto in botsing kwam met die van Van der Meijde. Van der Meijde plaatst op Instagram zelf de beelden van zijn zwaar beschadigde bolide. Hij kan zelf gelukkig wel lachen om de staat van zijn wagen.