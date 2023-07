Peter Bosz weet wat er beter moet bij PSV, maar deelt compliment uit aan één specifieke speler

PSV sloot zondagavond de oefencampagne af met een 1-0 overwinning op Nottingham Forest. Door het enige doelpunt van Johan Bakayoko kennen de Eindhovenaren een prima generale voor de Johan Cruijff Schaal-wedstrijd tegen Feyenoord. Na afloop deelt trainer Peter Bosz een compliment uit aan een specifieke speler.

De oefenmeester vertelt ten eerste dat hij tevreden is over zijn elftal. “Zonder bal hebben we het echt goed gedaan, tegen een Premier League-ploeg. Met de bal is meer mogelijk. Iedereen is fit gebleven en we hebben iedereen negentig minuten kunnen geven”, schrijft Eindhovens Dagblad-journalist Rik Elfrink.

Zoals Bosz al zei, gaf hij iedere speler die aan de aftrap begon negentig minuten. Zo mocht de achttienjarige Isaac Babadi de gehele wedstrijd meedoen. De middenvelder, die zijn officiële debuut in PSV 1 nog moet maken, presteerde volgens zijn oefenmeester naar behoren. “Hij gaat gewoon goed mee in het team”, sprak de trainer na afloop.

De verwachting is dat PSV met de elf spelers die vandaag in actie kwamen tegen Nottingham Forest ook volgende week tegen Feyenoord aan de aftrap zullen staan. Bosz wil hier echter nog niks over kwijtgeven. “Ik ga eerst deze wedstrijd nog terugkijken”, sprak hij. Elfrink meldde verder dat Bosz niet denkt dat er al nieuwelingen mee zullen doen tegen de Rotterdammers. “We wachten liever iets langer op de goede spelers. Ik en Earnest weten waarom dingen nu nog niet kunnen. De buitenwereld weet dat niet.”