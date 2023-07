Pijnlijke realiteit na Napoli - Ajax: 'Ik rende 33 kilometer per uur, maar ik kon hem niet bijhouden'

Youri Baas liet Ajax deze zomer tijdelijk achter zich voor een verhuurperiode bij NEC Nijmegen. De talentvolle linksback mocht afgelopen seizoen al ruiken aan het eerste elftal van de Amsterdammers en speelde onder meer in de Champions League. Een wedstrijd zal hij niet zo snel meer vergeten.

"Uit bij Napoli stond ik tegenover Hirving Lozano", weet Baas nog, zo vertelt hij in gesprek met Voetbal International. "Na die wedstrijd kreeg ik de sprintstatistieken. Ik rende zonder bal 33 kilometer per uur, maar hij had de bal en ik kon hem niet bijhouden, haha. Dat is het verschil met de absolute top. Niet alleen op het veld leer je veel van die wedstrijden, maar ook daarbuiten. De sfeer, de media-aandacht, noem maar op."

Baas ligt nog tot medio 2026 vast in de Johan Cruijff ArenA en de voormalig jeugdspeler van Excelsior wil dolgraag slagen bij Ajax. "Ik focus me op dit seizoen, daarna is het plan om terug te keren bij Ajax. Dan zien we wel hoe ik ervoor sta. Ik droom nog steeds van het eerste van Ajax. Afgelopen seizoen mocht ik mijn debuut maken, zelfs een paar keer starten en in de Champions League spelen. Dat was een bijzondere leerschool."

Nu moet de twintigjarige linkspoot zich natuurlijk richten op NEC, dat hem voor een seizoen huurt van Ajax. In Nijmegen moet hij de opvolger gaan worden van Souffian El Karouani. Die liet NEC op zijn beurt achter zich voor een avontuur bij FC Utrecht. Baas moet de strijd voor de linksbackpositie aangaan met Calvin Verdonk. NEC opent het nieuwe seizoen op zondag 13 augustus om 12.15 uur in de eigen Goffert tegen Excelsior.