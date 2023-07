Positieve transferupdate voor Feyenoord: vraagprijs is lager dan 12 miljoen euro

1908.nl heeft maandagavond een positieve transferupdate gegeven inzake de interesse van Feyenoord in Luka Ivanusec. Volgens de doorgaans goed ingevoerde fansite hoeft de 24-jarige middenvelder van Dinamo Zagreb minder te kosten dan de twaalf miljoen euro die recent werd genoemd in de Kroatische media.

Het is geen geheim dat Ivanusec hoog op het verlanglijstje van Feyenoord staat. De Rotterdamse club zou al tweemaal tevergeefs een bod hebben uitgebracht op de creatieve middenvelder, maar volgens 1908.nl is een deal niet ver weg.

Dinamo Zagreb is naar verluidt ‘bereid om zaken met Feyenoord te doen voor onder de negen miljoen euro, exclusief lage- en laagdrempelige bonussen’. ‘De Rotterdammers zullen daarvoor het grootste gedeelte van de transferrechten in handen gaan krijgen’, klinkt het. Volgens 1908.nl is Feyenoord persoonlijk nog niet akkoord met Ivanusec, maar de club van trainer Arne Slot verwacht hem het salaris te kunnen bieden waar hij op aast.