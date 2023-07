Premier League-club maakt interesse in Brian Brobbey kenbaar

Brian Brobbey staat in de belangstelling van Everton, zo meldt Sky Sports-verslaggever Vinny O'Connor op Twitter. Hoewel de Engelse club zijn interesse in de 21-jarige spits van Ajax kenbaar heeft gemaakt, is er nog geen formeel bod uitgebracht.

Het is geen geheim dat Brobbey goed in de markt ligt. Ajax-watcher Mike Verweij onthulde een maand geleden in de podcast Kick-off van De Telegraaf dat Engelse en Italiaanse clubs naar de aanvaller hebben geïnformeerd. "Voor Brobbey is er heel veel belangstelling", zei hij.

Verweij gaf destijds ook aan dat Brobbey een vertrek bij Ajax niet overwoog. Of de jeugdinternational daar nog steeds hetzelfde over denkt, is niet bekend. Ajax zal Brobbey in elk geval niet zomaar laten gaan. Directeur Sven Mislintat is op dit moment zelfs op zoek naar een extra spits, die de concurrentie in de punt van de aanval moet vergroten.

Rafa Mir was naar verluidt in beeld om de selectie van de Amsterdammers te versterken. De interesse van Ajax in de spits van Sevilla is inmiddels vervaagd, zo meldde Mundo Deportivo woensdagavond. Valencia wordt nu genoemd als zijn meest waarschijnlijke bestemming.