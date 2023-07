PSV droomt van stunt en probeert tal van clubs af te troeven in strijd om Davinson Sánchez

PSV denkt aan Davinson Sánchez als versterking voor het nieuwe seizoen, zo melden het Eindhovens Dagblad en Voetbal International. Het wordt voor de Eindhovenaren een lastig karwei om de 27-jarige centrale verdediger in te lijven, daar een hoop clubs hem willen overnemen van Tottenham Hotspur.

Het einde van het dienstverband van Sánchez bij Tottenham Hotspur is in zicht. De oud-speler van Ajax is de laatste weken met diverse clubs in verband gebracht en blijkt nu ook in de belangstelling van PSV te staan. Peter Bosz werkte in dienst van Ajax eerder samen met Sánchez en ziet een nieuwe samenwerking wel zitten.

Tottenham Hotspur vraagt naar verluidt een transfersom van een kleine tien miljoen euro voor Sánchez, die door tal van clubs wordt begeerd. Onder meer Villarreal, Galatasaray en Spartak Moskou azen op de komst van de fysiek sterke verdediger. Galatasaray zou zelfs al een bod hebben uitgebracht.

Gezien de concurrentie en het verwachte salaris voor Sánchez, wordt PSV niet kansrijk geacht. Duidelijk is wel dat de Eindhovenaren op zoek zijn naar een centrale verdediger. In die zoektocht grepen zij deze week naar Thomas Beelen, die voor een kleine drie miljoen euro de overstap van PEC Zwolle naar Feyenoord maakte.