PSV maakt draai van 180 graden en wil talentvolle huurling toch langer in Eindhoven houden

PSV gaat deze zomer een poging wagen om Sávio Moreira de Oliveira nog een jaar in Eindhoven te houden. De aanvaller werd afgelopen seizoen al gehuurd van Troyes en leek niet meer terug te keren in het Philips Stadion. De entree van trainer Peter Bosz heeft daat verandering in gebracht.

Het nieuws over Sávio werd zaterdagmiddag naar buiten gebracht door de Italiaanse transferspecialist Fabrizio Romano. Daarna kwam ook het Eindhovens Dagblad met een bericht over de interesse van PSV in de Braziliaan. Sávio heeft het uitstekend gedaan met Brazilië onder 20 en Bosz wil hem graag aan de selectie toevoegen. Afgelopen seizoen kon de negentienjarige aanvaller niet echt imponeren.

Sávio kwam in totaal zes keer in actie voor het eerste elftal van PSV. Daarin was hij goed voor twee assists. Daarnaast speelde hij zijn wedstrijden vooral bij Jong PSV. Ook miste hij een behoorlijk deel van het seizoen vanwege blessures en interlandverplichtingen. Sávio staat onder contract bij de City Group, het bedrijf achter Manchester City. Het is de bedoeling dat Sávio opnieuw wordt verhuurd om te kunnen spelen.

Het is de verwachting dat de knopen over de vleugelspeler snel zullen worden doorgehakt. PSV ziet het wel zitten om hem dus nog een jaar in Eindhoven te hebben. Romano weet echter dat er behoorlijke concurrentie is voor de Brabanders. Ook het Portugese Braga, het Spaanse Girona en het Italiaanse AS Roma hebben Sávio op het lijstje staan. PSV haalde met Ricardo Pepi en Noa Lang al twee aanvallers binnen.