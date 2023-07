Livestream PSV - Nottingham Forest: oefenwedstrijd op tv, hier kijk je gratis

PSV sluit de voorbereiding zondagavond af met een thuiswedstrijd tegen Nottingham Forest. De ploeg van trainer Peter Bosz heeft in de Engelsen nog een laatste test richting de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord. Hoe laat begint het duel en op welke tv-zender is de wedstrijd te zien? Een livestream vind je in dit artikel.

PSV - Nottingham Forest op tv

De wedstrijd tussen PSV en Nottingham Forest begint zondagavond om 18.30 uur. Het laatste vriendschappelijke treffen van de Eindhovenaren wordt live uitgezonden door Veronica. Een livestream is hieronder te vinden. De voorbeschouwing op de wedstrijd begint om 18.20 uur. PSV werd vorig seizoen zoals bekend tweede in de Eredivisie. Nottingham Forest besloot het voetbaljaar in de Premier League op de zestiende plaats.

Opstellingen

Bosz lijkt voorlopig de keuze te hebben gemaakt voor zijn beste elf. In de achterhoede krijgt André Ramalho de voorkeur boven Jordan Teze, die op de bank moet beginnen. Op het middenveld is er andermaal een basisplaats voor jongeling Isaac Babadi. De voorhoede bestaat uit Johan Bakayoko, Luuk de Jong en Noa Lang. Dat betekent dus dat aanwinst Ricardo Pepi op de bank zal starten.

Opstelling PSV: Benítez; Sambo, Ramalho, Boscagli, Van Aanholt; Veerman, Sangaré, Babadi; Bakayoko, De Jong, Lang

Opstelling Nottingham Forest: Horvath; Worrall, Mangala, Gibbs-White, Wood; Yates, Aurier, McKenna; Danilo, Boly, Aina

Voorbereiding PSV

PSV speelde tot op heden al vier wedstrijden ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. De manschappen van Bosz begonnen nog met een nederlaag (1-2) tegen het Belgische Sint Truiden. Daarna werd er achtereenvolgens gewonnen van FC Blau-Weiß Linz (1-2), FC Augsburg (2-1) en FC Eindhoven (3-1). Het duel met Nottingham Forest wordt in Eindhoven gezien als de grootste test in aanloop naar de start.

Uitslagen en programma PSV

8 juli: PSV - Sint Truiden 1-2

(El Ghazi)

15 juli: FC Blau-Weiß Linz - PSV 1-2

(Simons, Pepi)

22 juli: PSV - FC Augsburg 2-1

(De Jong, Kwaaitaal)

26 juli: PSV - FC Eindhoven 3-1

(Pepi, El Ghazi, Van Duiven)

30 juli: PSV - Nottingham Forest (vriendschappelijk)

4 augustus: Feyenoord - PSV (Johan Cruijff Schaal)