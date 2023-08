René van der Gijp kijkt heel af en toe op Twitter: 'Als ik dan zie wat ze over Wim Kieft zeggen...'

René van der Gijp kijkt heel af en toe op Twitter om te lezen wat er over hem en zijn collega's wordt geschreven. Zelden komt hij een originele reactie tegen, zo vertelt hij in de podcast KieftJansenEgmondGijp.

Een Twitter-account heeft Van der Gijp niet. "Ik weet niet eens ik mij moet aanmelden en heb dat nog nooit gedaan, maar kijk af en toe op de telefoon van Minouche. Als ik dan zie wat ze over jou (Wim Kieft, red.) zeggen… Ze halen altijd je drugsgebruik erbij. Als ze iets over mij zeggen, halen ze mijn manische depressie erbij. En dan roepen ze: hij heeft zeker zijn medicijnen niet genomen."

Artikel gaat verder onder video

Heel origineel vindt Van der Gijp dat soort reacties niet. "Dan denk ik: het is altijd hetzelfde. Er wordt zelden iets geschreven waarvan ik denk: dat is goed gevonden. Of leuk. Het is altijd makkelijk. Ook als het tegenwoordig over Marc Overmars gaat, dan halen ze altijd zijn gedrag dat hij bij Ajax tentoonspreidde erbij."

Vervelende reacties raken Van der Gijp niet. Ook niet als ze in het echte leven worden gemaakt. "Het gaat bij mij het ene oor in, het andere oor uit."