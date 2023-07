Ricardo Pepi beantwoordt de vraag waar veel spitsen geheimzinnig over doen

Ricardo Pepi scoorde vorig seizoen twaalf keer voor FC Groningen en hoopt dat aantal te overtreffen in dienst van PSV. De twintigjarige Amerikaan hoopt volgend seizoen minstens vijftien keer te scoren, vertelt hij desgevraagd aan ESPN.

Spitsen krijgen bij hun nieuwe clubs vaak de vraag hoeveel doelpunten ze hopen te maken. Vaak doen ze daar geheimzinnig over en willen ze hun doelstelling niet delen met de buitenwereld. Pepi maakt er echter geen geheim van. "Minimaal vijftien", zegt Pepi, die verder Ronaldo aanwijst als zijn favoriete spits met een PSV-verleden. Ook zegt de Amerikaan lachend dat hij de term football heeft omarmd in plaats van soccer.

De selectie van PSV verblijft momenteel in Oostenrijk voor een trainingskamp. Zaterdag maakte Pepi nog het winnende doelpunt in de oefenwedstrijd tegen Blau Weiss Linz (1-2). Dat was zijn eerste treffer voor zijn nieuwe club.