Peter Bosz meldt zich tijdens wedstrijd met speciaal verzoek bij scheidsrechter

PSV heeft zaterdagavond de eerste zege van de voorbereiding geboekt. De ploeg van Peter Bosz was in 120 minuten met 1-2 te sterk voor Blau-Weiss Linz, dat vroeg in de wedstrijd nog wel op voorsprong kwam. Xavi Simons en Ricardo Pepi bezorgden de Eindhovenaren de zege.

Bosz koos in Linz voor twee teams, die ieder een uur in actie kwamen. Het eerste elftal bestond uit Walter Benítez, Emmanuel van de Blaak, Jordan Teze, Olivier Boscagli, Patrick van Aanholt, Joey Veerman (aanvoerder), Tygo Land, Simons, Johan Bakayoko, Pepi en Julian Kwaaitaal.

Artikel gaat verder onder video

PSV kwam door een afstandsschot van Ronivaldo al na een paar minuten op achterstand, maar herstelde de schade snel. Eerst schoot Simons vanaf elf meter de gelijkmaker tegen de touwen, vervolgens bekroonde Pepi zijn officieuze debuut door de Eindhovenaren op voorsprong te zetten.

Met een compleet nieuw elftal begon PSV na een uur aan het tweede deel van de wedstrijd. Met Joël Drommel, Livano Comenencia, Timo Baumgartl, André Ramalho, Phillipp Mwene, Ibrahim Sangaré, Tim van den Heuvel, Mohamed Nassoh, Isaac Babadi, Jason van Duiven en Anwar El Ghazi binnen de lijnen werd er niet meer gescoord.

Wel werd Van Duiven al na een kwartier van het veld gestuurd. Eerst kreeg de spits geel omdat hij te hard doorging op de keeper van Blau-Weiss Linz, vervolgens kreeg hij ook meteen een tweede gele kaart voor protesteren. Bosz hoopte het officieuze laatste half uur alsnog met elf man te kunnen spelen, maar daar wilde de arbiter niet aan.

PSV begon de voorbereiding vorige week met een 1-2 nederlaag tegen Sint-Truiden. Volgende week zaterdag staat het volgende oefenduel op het programma. FC Augsburg, de oude werkgever van Pepi, is dan de tegenstander.