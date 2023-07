Rik Elfrink komt met opvallende onthulling: 'Johan Bakayoko op lijstjes van RB Leipzig en AC Milan'

PSV-watcher Rik Elfrink weet dat Johan Bakayoko er goed opstaat bij verschillende Europese grootmachten. De Belgische aanvaller van PSV staat volgens de journalist van het Eindhovens Dagblad hoog op lijstjes van Leipzig tot aan Milaan. Elfrink komt vervolgens met informatie over een eventuele overstap.

Bakayoko staat zeker niet op ‘nummer 67’ van die verlanglijstjes, weet Elfrink. “Maar morgen meldt hij zich ‘gewoon’ bij PSV. Hij is opgenomen in het bouwwerk voor dit seizoen en met een contract tot 2026 moeten clubs met interesse een enorme zak geld meebrengen”, schrijft de journalist. De Eindhovenaren zijn dus niet van plan om Bakayoko te verkopen deze zomer.

Het transferbedrag zal in ieder geval hoger liggen dan vijftien miljoen euro. In de winterse transferperiode eerder dit jaar bood Paris Saint-Germain namelijk dat bedrag, waarna PSV niet akkoord ging. Bakayoko verlengde vervolgens zijn contract bij de Eindhovense club. Desondanks weet Elfrink dat er dus voldoende interesse is in de Belg. RB Leizpig en AC Milan zijn de enige clubs die worden genoemd, maar naar verluidt zijn er dus meer grootmachten gecharmeerd.

De voorhoede bij PSV is komend seizoen in ieder geval goed bezet. Naast Luuk de Jong, Anwar El Ghazi en eventueel jongeling Jason van Duiven, haalde de Eindhovenaren deze transferperiode ook al aanvallers Noa Lang en Ricardo Pepi naar het Philips Stadion. Bakayoko brak vorig seizoen door en speelde 23 competitiewedstrijden voor de hoofdmacht van PSV.