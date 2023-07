Slot ontkent berichtgeving: 'Datgene dat in de media is gekomen, komt niet van mij'

Arne Slot heeft Alireza Jahanbakhsh zeker niet de deur gewezen bij Feyenoord. Er verschenen eerder deze week berichten dat de vleugelspeler zou mogen uitkijken naar een nieuw avontuur, maar dat bericht is niet van de oefenmeester afkomstig en komt ook niet helemaal overeen met de waarheid.

“Ali is pas twee dagen bij ons. Daar hebben we niet over gesproken en je hebt hem ook zien spelen tegen Club Brugge”, verduidelijkte Slot tegenover ESPN de situatie van de aanvaller. Het is wel zo dat Jahanbakhsh voor zichzelf moet gaan bepalen of hij brood ziet in nog een seizoen bij Feyenoord.

“Hij heeft vorig seizoen wel gespeeld. Niet gespeeld. Wel gespeeld. Het is belangrijk wat hij daar zelf van vindt. Een aantal jongens is zich goed aan het ontwikkelen”, klonk wel een verkapte waarschuwing voor de Iraniër. Toch herstelde Jahanbakhsh zich na de winterstop - waarin hij kon vertrekken - uitstekend bij Feyenoord, met een zeer goede tweede seizoenshelft waarin hij belangrijke goals maakte en assists gaf.

“Ali weet zolang hij onder mij speelt en dat is al even, dat ik altijd diegene opstel die het beste is voor het elftal. Maar hij moet bepalen of hij binnen die rol gelukkig is. Maar datgene wat in de media is gekomen, komt niet van mij richting hem", aldus Slot.

Ook werd er gesproken over de externe interesse in onder anderen Justin Bijlow, die in de belangstelling stond van Manchester United, zo werd Slot de vraag voorgesteld. “Jij gebruikt 'stond'. Ik heb hoop dat je gelijk hebt”, glimlachte de oefenmeester. “Er zijn veel goede spelers bij Feyenoord. Dat betekent dat je een hoop waarde op het veld hebt. Dan zal er veel interesse zijn. Maar het moet voor alle partijen goed zijn. Ook voor Feyenoord.”

Bij de NOS werd Slot nog gevraagd naar de interesse van Feyenoord in Arnaut Danjuma. "We weten allemaal dat hij een goede speler is, maar of het reëel is, moeten we intern uitzoeken. We kijken natuurlijk naar meerdere spelers”, lichtte de coach toe. Ook bevestigde hij eerder al de naam van Luka Ivanušec, op wie Feyenoord een tweede bod zou hebben gedaan.