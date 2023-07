Steijn is in zijn nopjes met Ajax-aanwinst: 'Brengt flair en voetbal in deze ploeg'

Maurice Steijn is zeer te spreken over de indruk die Branco van den Boomen in zijn eerste weken bij Ajax heeft achtergelaten. Volgens de oefenmeester voegt de middenvelder écht wat toe aan Ajax en is hij sinds het begin van de voorbereiding al beter geworden.

"Branco heeft zich goed ontwikkeld. Hij brengt flair en voetbal in deze ploeg. Je merkt de gretigheid. Hij is constant in beweging en geeft hele goede passes", noemt de coach de kwaliteiten van Van den Boomen op in gesprek met Ajax TV. De middenvelder is met zijn goede traptechniek ook een wapen voor de Amsterdammers bij de dode spelmomenten. "Ik ben tevreden over zijn ontwikkeling bij Ajax", besluit Steijn, die ook tevreden was over de overwinning van de Amsterdammers op Shakthar Donetsk (3-0).



"Winnen voelt altijd lekker. Ook de manier waarop was goed. In de eerste helft hebben we behoorlijk voetbal laten zien. We hebben druk gezet waar het kon, veel kansen gecreëerd en goede doelpunten gemaakt", doelt de trainer onder meer op de prachtige 2-0 van Ajax, die werd gemaakt door Steven Bergwijn. "Ik was over het eerste uur, de eerste 65 minuten zeer tevreden."

In het duel tegen Shakhtar Donetsk liet Steijn dinsdagmiddag Van den Boomen een middenveld vormen met Davy Klaasen en Benjamin Tahirovic, die zijn debuut maakte in het rood-wit van Ajax.