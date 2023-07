Steven Berghuis legt uit waarom het vertrek van Dusan Tadic hem niet heeft verrast

Steven Berghuis heeft voor de camera van AT5 voor de eerste keer gereageerd op het vertrek van Dusan Tadic bij Ajax. De 34-jarige Serviër liet twee weken geleden zijn contract ontbinden en verbond zich vervolgens aan Fenerbahçe, de Turkse topclub waarvoor hij inmiddels zijn officiële debuut heeft gemaakt.

"Ik mis hem wel, ja", zegt Berghuis. "Dusan was gewoon onze leider. Ik had persoonlijk een goede band met hem. Het is heel teleurstellend dat hij weg is, maar voor mij niet heel verrassend. Dusan geeft als aanvoerder alles, alles, alles. Hij kwam naar Ajax om elk jaar kampioen te worden en hij wilde in ieder geval het gevoel hebben voor het kampioenschap mee te kunnen doen. Als hij dat dan niet heeft, dan is hij weg."

Door het vertrek van Tadic heeft Ajax een nieuwe leider nodig. "Ik zou niet de nieuwe Dusan Tadic van Ajax kunnen worden", stelt Berghuis. "Ik ben wie ik ben en ik voel me prettig in een rol waarbij ik met iedereen in het elftal kan connecten, van de jonge jongens tot aan de Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse jongens. Dat vind ik leuk. Dat iedereen zich comfortabel voelt en zich kan uitspreken."

Berghuis heeft Tadic als aanvoerder altijd bewonderd. "Ondanks alles blijft hij altijd positief en helpend. Dat versterkt ook mij weer. En dat emotionele van mij versterkt hem misschien weer. Dat is teamsport", aldus Berghuis. "Ik ben veel emotioneler en laat dat ook sneller zien. Zo ben ik al twintig jaar, vanuit de de jeugdelftallen tot aan het eerste elftal. Daarin heb ik steeds een stapje in mijn ontwikkeling gemaakt, maar ik ben wie ik ben en dat zal ook nooit veranderen."