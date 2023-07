Steven Berghuis onthult op welke positie hij dit seizoen hoopt te spelen bij Ajax

Steven Berghuis heeft bekendgemaakt op welke positie hij dit seizoen bij Ajax wil spelen. De 45-voudig international hoopt dat Maurice Steijn hem als aanvallende middenvelder gaat gebruiken.

"Als ik mag kiezen, dan sta ik kort achter de spits", vertelt Berghuis aan AT5. "Daar heb ik echt mijn allerbeste wedstrijden voor Ajax gespeeld en een niveau gehaald waarvan ik denk: dat is echt geweldig. Ik voel me daar als een vis in het water."

Als aanvallende middenvelder komt Berghuis naar eigen zeggen het beste tot zijn recht. "Daar kan ik creatief zijn, passes geven, snelle voeten naar voren, creëren, afmaken, energie geven, loopacties maken… Dan voel ik mij als een vis in het water", benadrukt hij.

In hetzelfde interview luidt Berghuis de noodklok. "Het is op dit moment wel zorgelijk, daar kunnen we niet omheen. Ajax blijft Ajax. Er wordt van ons verwacht dat we van elk team gaan winnen. En op dit moment betwijfel ik of we aan die verwachtingen kunnen voldoen."