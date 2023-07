Steven Berghuis luidt de noodklok bij Ajax: 'Het is zorgelijk, daar kunnen we niet omheen'

Steven Berghuis maakt zich twee weken voor de start van de competitie zorgen over de staat van de selectie van Ajax. De 31-jarige middenvelder annex aanvaller vraagt zich hardop af of de Amsterdammers dit seizoen wel aan de verwachtingen kunnen voldoen.

Na een teleurstellend seizoen waarin Ajax derde werd en naast Champions League-voetbal greep, hoopt de Amsterdamse club met Maurice Steijn aan het roer op betere tijden. Kwalitatief is de selectie er vooralsnog echter niet op vooruitgegaan. Onder meer Jurriën Timber en Dusan Tadic zijn vertrokken, terwijl er met Branco van den Boomen en Benjamin Tahirovic nog maar twee spelers werden gehaald door directeur voetbalzaken Sven Mislintat.

"Het is op dit moment wel zorgelijk, daar kunnen we niet omheen", zegt Berghuis voor de camera van AT5. De routinier vindt het lastig inschatten wat voor seizoen het gaat worden. "Ajax blijft Ajax. Er wordt van ons verwacht dat we van elk team gaan winnen. En op dit moment betwijfel ik of we aan die verwachtingen kunnen voldoen, zoals we er nu voor staan. De spelers zijn het belangrijkst. Wij dragen het shirt van Ajax, trekken de voetbalschoenen aan en moeten het op het veld laten zien. Dan moeten we ook een selectie hebben die daarvoor kan gaan, zodat we de verwachtingen van de mensen kunnen waarmaken. Daar maak ik me op dit moment wel zorgen over. Dusan Tadic heeft de eerste alarmbel laten afgaan door weg te gaan", aldus Berghuis, die achter die boodschap staat.

Volgens Berghuis kan iedereen bij Ajax goed voetballen. "Maar elke speler heeft ook zijn sterktes en zwaktes. De kunst is om een goede mix van kwaliteiten, mentaliteit en karakter samen te stellen, zodat iedereen op een gegeven moment in zijn sterkte komt. Dat ontbrak vorig jaar. Je kunt mij niet vertellen dat wij een slecht elftal of slechte spelers hadden. Dat is de analyse die ik van vorig jaar heb gemaakt. Daar kunnen als spelers niks aan doen. Natuurlijk speel je soms slecht of ben je uit vorm en kijk je dan in de spiegel, maar over de hele lijn was het vrij duidelijk."