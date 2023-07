Eindhovens Dagblad spreekt berichtgeving over Ibrahim Sangaré (deels) tegen

De strijd om de handtekening van Ibrahim Sangaré barst los. Nottingham Forest wil de 25-jarige overnemen van PSV en heeft volgens The Athletic reeds een bod uitgebracht. Het Eindhovens Dagblad bevestigt de Engelse berichtgeving, maar stelt dat er van een officieel bod nog geen sprake is.

Nottingham Forest is al langere tijd geïnteresseerd in Sangaré, die er goed op staat in de Premier League. Arsenal, Chelsea, Liverpool en Tottenham Hotspur worden ook als geïnteresseerde clubs genoemd. Bij Nottingham Forest staat hij al meer dan een jaar op de radar, maar werd hij financieel onhaalbaar geacht toen hij in augustus vorig jaar zijn contract tot de zomer van 2027 verlengde.

Nu denkt Nottingham Forest wel een kans te maken op de komst van Sangaré. PSV verlangt minimaal 37 miljoen euro voor de middenvelder, die voor de vacature van centrale middenvelder bovenaan het wensenlijstje van de Engelse club staat. Over het bedrag dat Nottingham Forest wil betalen voor Sangaré is weinig bekend. Het is evenmin onduidelijk of Sangaré een stap naar de ambitieuze club ziet zitten.

Bij PSV houdt men rekening met een zomers vertrek van Sangaré. De international van Ivoorkust kan de volgende middenvelder worden die de deur in Eindhoven achter zich dichttrekt. Eerder Érick Gutiérrez, die bij Chivas terugkeerde naar Mexico. Joey Veerman wordt ondertussen gelinkt aan een transfer naar Lazio.