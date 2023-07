Suslov 'compleet bezopen' in café, twee weken na verbanning bij FC Groningen

Tomás Suslov is zaterdagavond in het uitgaansleven gespot. Juicekanaal Reality FBI heeft een video in handen waarop te zien is dat de middenvelder van FC Groningen 'compleet bezopen op de bar danst' in een Gronings café.

Suslov speelde vrijdag negentig minuten mee in de oefenwedstrijd tegen De Graafschap (1-0 zege) en deed zaterdag ook 21 minuten mee tegen FC Emmen (1-1). Op de avond van zaterdag op zondag zette hij de bloemetjes buiten in het uitgaansleven.

Artikel gaat verder onder video

Opvallend: Suslov werd twee weken geleden om disciplinaire redenen nog weggestuurd van het trainingskamp van FC Groningen. Volgens trainer Dick Lukkien had hij 'een aantal regeltjes overtreden'. Reality FBI merkt dan ook op: "Hij lijkt het leven als betaald voetballer van FC Groningen niet héél serieus te nemen."

FC Groningen speelt op zaterdag nog een oefenwedstrijd tegen PEC Zwolle en begint het nieuwe seizoen op vrijdag 11 augustus officieel met een thuiswedstrijd tegen Jong Ajax. De club komt volgend seizoen voor het eerst in 23 jaar uit op het tweede niveau van Nederland.