Sven Mislintat beloont ontwikkeling van toptalent Ajax met contract met maximale looptijd

Ajax ziet toekomst in Silvano Vos. De club en speler naderen volgens Voetbal International een akkoord over een verlenging van het contract.

De huidige verbintenis van Vos loopt slechts tot medio 2024. Als de laatste plooien zijn gladgestreken en de handtekeningen zijn gezet, ligt de achttienjarige middenvelder tot de zomer van 2028 vast in de Johan Cruijff ArenA. Dat is de maximale looptijd voor een contract, waarmee voetbalzaken Sven Mislintat zijn vertrouwen in het talent uitspreekt.

Vos maakte vorig seizoen in de 28ste speelronde van de Eredivisie zijn debuut in het eerste elftal van Ajax. Dat deed hij als invaller in de met 4-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. John Heitinga bracht Vos ruim een kwartier voor tijd binnen de lijnen.

Ook in de daaropvolgende competitiewedstrijd was er speeltijd weggelegd voor Vos, die als vervanger van Davy Klaassen enkele minuten mocht opdraven. In de finale van de KNVB Beker tegen PSV viel de jonge middenvelder diep in de verlenging in.

Bij Jong Ajax heeft Vos inmiddels de nodige ervaring in het profvoetbal opgedaan. De afgelopen twee seizoenen speelde hij 36 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie.