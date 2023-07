'Sven Mislintat vervolgt reis door Europa en wordt nu gespot in Graz'

Ajax' directeur voetbalzaken Sven Mislintat is dinsdag volgens een Twitteraar gespot in de Oostenrijkse stad Graz. De Duitser zou een tussenstop hebben gemaakt op zijn terugreis uit Kroatië, waar hij afgelopen zondag naartoe zou zijn gevlogen in het kader van de vermeende interesse in Josip Sutalo (Dinamo Zagreb).

Twitteraar DamesJean meldt dat de Duitser nu in Graz zou zijn gespot en geeft zelf direct maar een verklaring voor de aanwezigheid van de Ajax-directeur. "Staat Emanuel Emegha voor een transfer naar Ajax?", vraagt hij zich hardop af. De twintigjarige oud-speler van Sparta (die overigens al vertrokken was op het moment dat huidig Ajax-trainer Maurice Steijn in april 2022 aantrad op Het Kasteel) staat inderdaad onder contract bij Sturm Graz, maar werd nog niet eerder gelinkt aan een overgang naar Amsterdam.

Spits Emegha was afgelopen seizoen goed voor tien treffers namens zijn Oostenrijkse werkgever. Eerder deze maand werd hij wél gelinkt aan Feyenoord, al zou Sturm Graz met een vraagprijs van twaalf miljoen euro wel hoog in de boom zitten. Emegha wordt ook in verband gebracht met een binnenlandse transfer naar concurrent Red Bull Salzburg en zou ook op het lijstje van José Mourinho bij AS Roma staan.

Een andere verklaring voor de vermeende aanwezigheid van Mislintat in Oostenrijk zou het oefenduel dat Sturm Graz later op de dag speelt kunnen zijn. Om 19.00 uur trapt de club namelijk af tegen het Turkse Galatasaray. Bij die laatste club spelen onder meer aanvallers Baris Alper Yilmaz en Kerem Aktürkoglu, die door Ajax zouden zijn bekeken en volgens Turkse media ook in de belangstelling van de Amsterdammers staan.

Update 14.12 uur: Óf Mislintat heeft een dubbelganger, óf zijn stop in Graz bleef beperkt tot een bliksembezoekje. De directeur is 's middags namelijk 'gewoon' aanwezig op De Toekomst bij het oefenduel dat Ajax daar afwerkt tegen Shakhtar Donetsk.