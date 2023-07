Tagliafico, De Ligt, Klaassen en Babel laten van zich horen: 'Goed om je weer te zien'

Donny van de Beek maakte woensdag zijn rentree bij Manchester United. De van een knieblessure herstelde middenvelder was meteen verantwoordelijk voor het enige doelpunt van de wedstrijd tegen Olympique Lyonnais. De ontlading was op het veld al zichtbaar en na afloop plaatste hij ook een bericht op Instagram, dat al honderdduizenden keren is geliket.

"De focus, het harde werk en de toewijding zijn nooit verdwenen. Het was slechts een oefenwedstrijd, maar man, wat voelde dit goed na zes zware maanden. Let's keep pushing! 🔴🔴", schrijft Van de Beek op Instagram. De ex-Ajacied krijgt de nodige reacties van (oud-)ploeggenoten, die allemaal blij voor hem zijn.

Een greep uit de reacties, waaronder een comment van zijn vriendin Estelle Bergkamp en een reactie van Nicolás Tagliafico, die woensdag bij Lyon op het veld stond.

💬 Alejandro Garnacho: "👏❤️"

💬 Fred: "Je verdient het!"

💬 Nicolás Tagliafico: "Goed om je te zien, vriend!"

💬 Bruno Fernandes: "👏🏼💪🏼"

💬 Estelle Bergkamp: "Je meisjes zijn trots op je 🥹❤️‍🔥❤️‍🔥"

💬 Matthijs de Ligt en Davy Klaassen: "❤️"

💬 Juan Mata: "Goed bezig, mijn vriend!"

💬 Ryan Babel: "Goed om je weer terug te hebben, Donsen."

💬 Timothy Fosu-Mensah: "M'n jongen ❤️"

💬 Daley Blind: "💪🏻💪🏻💪🏻"

💬 Justin Kluivert: "🙏🏾❤️"

Bruno Fernandes reageert niet alleen op de post van Van de Beek, maar plaatst ook een eigen Instagram Story om zijn blijdschap uit te spreken voor zijn concurrent op het middenveld. "Ik ben heel blij om je weer op het veld te zien, meteen met een geweldig doelpunt 👏."