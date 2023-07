'Ten Hag's grote schoonmaak bij Manchester United begonnen: nog een viertal moet vertrekken'

Erik te Hag is bezig aan een grote schoonmaak bij Manchester United. Het contract van David de Gea werd dit weekend definitief niet verlengd, maar dat is pas het begin van de vele veranderingen die aanstaande zijn in de komende tijd. Volgens The Independent gaat de uitgaande stroom van transfers in de komende tijd volop toenemen.

De oefenmeester is van plan om aanvoerder Harry Maguire, Fred, Scott McTominay én Jadon Sancho naar de uitgang te wijzen. Bij voorkeur op zeer korte termijn, namelijk binnen nu en twee weken. Voor captain Maguire is sluimerende belangstelling, maar het verschil tussen vraag en aanbod is zo’n vijftien miljoen euro, waarbij ook het torenhoge loon van de verdediger problematisch kan zijn. Centraal achterin kiest Ten Hag voor Victor Lindelof en Luke Shaw als de stand-ins van Raphaël Varane en Lisandro Martinez, waardoor er weinig perspectief is voor de Engelsman.

Op het middenveld is Mason Mount gekomen, waardoor McTominay (voor hem is interesse van Newcastle United als ook West Ham United) en Fred (Fulham) mogen verkassen. Vanuit Tottenham Hotspur is belangstelling voor Jadon Sancho, maar die is nog dusdanig weinig concreet, dat er geen bedragen worden genoemd. Om hem naar Old Trafford te halen werd er destijds nog liefst negentig miljoen euro op tafel gelegd, maar Sancho kon de hoge verwachtingen niet waarmaken.

Naast Mount moeten met het vrijgekomen geld in elk geval Andre Onana, wiens komst bijna rond lijkt, en Rasmus Hojland van Atalanta Bergamo worden gefinancierd. Verdere aankopen hangen af van het succes op de uitgaande transfermarkt, waarvoor ook nog altijd Donny van de Beek, Alex Telles en Eric Bailly op de nominatie staan om te vertrekken. Daarmee is de schoonmaak van Ten Hag na het vertrek van De Gea zeker niet ten einde.