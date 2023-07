'Plaatsing voor Champions League maakt doorselecteren lastiger dan gedacht voor Erik ten Hag'

Erik ten Hag staat voor een flinke uitdaging. De Nederlandse trainer zou bij Manchester United graag een aantal spelers verkopen om zo financiële ruimte te creëren om de komst van een keeper en een spits mogelijk te maken. Een clausule in het contract van onder meer Harry Maguire (30) maakt een verkoop echter alleen maar moeilijker.

Verdediger Maguire raakte onder Ten Hag zijn zicht op een basisplaats kwijt op Old Trafford. De Engelse verdediger staat daarom, net als Ten Hag, wel degelijk open voor een zomers vertrek uit Manchester. Het feit dat United zich afgelopen seizoen wist te plaatsen voor de Champions League maakt een overstap echter juist onwaarschijnlijker; door een clausule in zijn contract is zijn salaris dankzij de kwalificatie voor het miljardenbal namelijk verhoogd. "Maguire's verhoogde salaris betekent dat hij elke mogelijke transfer zal afwegen tegen een potentieel inkomensverlies, terwijl hij ook de juiste beslissing wil nemen om verzekerd te blijven van zijn plek in de Engelse nationale ploeg", schrijft The Guardian.

Volgens de krant heeft Ten Hag deze zomer een budget van om en nabij de 140 miljoen euro gekregen om de transfermarkt op te gaan. Zo'n beetje de helft van dat bedrag is al opgesoupeerd aan de komst van Mason Mount, die overkomt van Chelsea en afgelopen woensdag officieel gepresenteerd werd. Ten Hag zou hopen om voor Maguire, die nog twee seizoenen vastligt op Old Trafford, een bedrag tussen de 35 en 45 miljoen euro te ontvangen. Een vergelijkbaar bedrag zou ook voldoende zijn om middenvelder Fred (30) en aanvaller Anthony Elanga (21) weg te kopen uit Manchester. Scott McTominay (26) hoeft op zijn beurt van Ten Hag niet weg, maar bij een 'aanzienlijk' bod valt over een vertrek van de Schot wel te praten. Italiaanse media brengen hem donderdag in verband met het AS Roma van voormalig United-trainer José Mourinho. Die club zou ook hopen op de tijdelijke komst van Mason Greenwood.

Aanwinsten

Met de inkomsten uit het mogelijke vertrek van bovengenoemde spelers zou Ten Hag meer slagkracht hebben om zijn gedroomde keeper én spits binnen te halen. Volgens Fabrizio Romano onderhandelt United nog altijd met Inter over de komst van André Onana. Daarnaast denkt de club ook nog steeds aan Feyenoord- en Oranje-doelman Justin Bijlow. Voor de spitspositie lijkt de jonge Deen Rasmus Højlund (20, Atalanta) de meest voorname kandidaat.