Goed nieuws voor Erik ten Hag: Manchester United kondigt langverwachte transfer aan

Erik ten Hag kan tevreden zijn: Manchester United staat op het punt de eerste grote transfer van deze zomer af te ronden. De club sorteert met een filmpje op Twitter voor op de aankondiging dat Mason Mount (24) later vandaag gepresenteerd gaat worden als nieuwe middenvelder.

Mount zal voor zo'n 64 miljoen euro overkomen van competitiegenoot Chelsea, zo melden diverse Engelse media. Dat bedrag zou door een aantal bonussen nog met zes miljoen euro op kunnen lopen tot een totaalbedrag van zeventig miljoen. Daarmee betaalt United fors voor de speler die bij Chelsea nog maar voor één seizoen vast lag.

Artikel gaat verder onder video

Chelsea strooide de afgelopen twee transferperiodes met miljoenen in het rond om spelers als Enzo Fernández, Mykhaylo Mudryk, Raheem Sterling en ook Noni Madueke naar Stamford Bridge te halen. In totaal zou de club meer dan zeshonderd miljoen euro hebben uitgegeven; terwijl daar nauwelijks transferinkomsten tegenover stonden. Deze zomer is de club echter hard bezig om de balans enigszins te herstellen.

Mount is na Kai Havertz (voor zeventig miljoen naar Arsenal) namelijk de tweede speler die voor een bedrag boven de vijftig miljoen euro vertrekt bij The Blues. Daarnaast deed Chelsea veelvuldig zaken met Saudi-Arabië. Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy en N'Golo Kanté vertrokken naar respectievelijk Al-Hilal, Al-Ahli en Al-Ittihad. Verder verkocht de club middenvelder Mateo Kovacic aan landskampioen Manchester City en vertrekt Ruben Loftus-Cheek naar AC Milan.