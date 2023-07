'José Mourinho pakt zijn telefoon en wil Erik ten Hag verlossen van hoofdpijndossier'

Erik ten Hag en Manchester United zijn binnenkort wellicht verlost van een voortslepend hoofdpijndossier. De club zit al tijden in de maag met voormalig toptalent Mason Greenwood, die sinds hij in januari 2022 werd beschuldigd van bedreiging, mishandeling en een poging tot verkrachting geen minuut meer speelde in de hoofdmacht. Voormalig United-trainer José Mourinho werpt zijn oude club volgens Engelse media de helpende hand toe.

Greenwood (21) kreeg in februari van dit jaar te horen dat hij niet langer vervolgd wordt voor de verontrustende feiten waar zijn vriendin Harriet Robson hem van beschuldigde. De twee zouden inmiddels weer samen zijn; in april kwam het nieuws naar buiten dat model en influencer Robson zelfs zwanger zou zijn van de enkelvoudig Engels international.

Ondanks het feit dat Greenwood niet langer vervolgd wordt, is Manchester United terughoudend om hem in genade aan te nemen. De club vreest een stevige reactie vanuit de fans - hoewel hij er niet voor bestraft wordt betwijfelen veel mensen in Engeland niet dat de feiten wel degelijk plaats zouden hebben gevonden. Bovendien zou United ook vrezen dat een aantal sponsoren afhaakt als de speler het clubshirt weer aan zou trekken.

José Mourinho zou inmiddels contact met zowel Greenwoods vader als de speler zelf hebben opgenomen om te polsen of hij openstaat voor een tijdelijke overstap naar AS Roma. "José heeft Mason verteld dat opnieuw gaan voetballen de beste manier is om uit zijn huidige situatie te komen", vertelt een bron aan de Engelse krant The Sun. "Mason was blij met het telefoontje", voegt diezelfde bron toe.

Roma zou niet de enige Italiaanse club zijn die interesse heeft om Greenwood op huurbasis tijdelijk over te nemen van United. Ook Juventus, Inter én AC Milan zouden die ambitie hebben, maar omdat Mourinho een verleden met de speler heeft zou hij een streepje voor hebben op de drie rivalen. Hoewel hij zijn United-debuut pas maakte onder Mourinho's opvolger Ole Gunnar Solskjaer, bewaart Greenwood nog goede herinneringen aan de Portugees die hem op zestienjarige leeftijd al meenam op een trainingskamp in de Verenigde Staten.