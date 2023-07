'Thijs Dallinga verschijnt na één seizoen bij Toulouse al op Spaanse radar'

De carrière van Thijs Dallinga (22) kan deze zomer opnieuw een verrassende wending gaan nemen. De jonge spits kende een prima debuutseizoen bij het Franse Toulouse en wordt nu in Spanje in verband gebracht met een fraaie transfer naar Sevilla.

Toulouse betaalde afgelopen zomer nog 2,5 miljoen euro aan Excelsior om de topscorer van de Keuken Kampioen Divisie over te nemen. Namens de promovendus kwam de geboren Groninger in zijn eerste seizoen tot het respectabele aantal van twaalf treffers in de Franse Ligue 1. Bovendien droeg hij met zes doelpunten (waaronder twee in de met 5-1 gewonnen eindstrijd tegen FC Nantes) flink bij aan het veroveren van de Coupe de France.

Volgens de lokale krant Muchodeporte heeft Dallinga met zijn scoringsdrift in Frankrijk de aandacht van Sevilla getrokken. De winnaar van de Europa League lijkt afscheid te gaan nemen van twee ervaren spitsen: Youssef En-Nesyri én Rafa Mir. Die laatste werd in verband gebracht met Ajax maar lijkt inmiddels op de weg terug naar Valencia, waar hij eerder onder contract stond.

Nederlandse enclave

Dallinga zou na Branco van den Boomen (Ajax) en Stijn Spierings (RC Lens) de derde Nederlander kunnen worden die na het succesvolle voorbije seizoen Toulouse verlaat. Ook voormalig AZ-aanvaller Zakaria Aboukhlal staat nog altijd onder contract bij de nummer dertien van afgelopen seizoen, maar zou deze zomer weleens kunnen vertrekken. Zo werd de Marokkaans international eerder deze zomer in verband gebracht met clubs als Real Betis, Bayer Leverkusen en Brighton & Hove Albion.