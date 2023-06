Feyenoord getipt in zoektocht naar buitenspeler: 'Een jongen die de absolute top kan halen'

Thijs Dallinga denkt dat Feyenoord er goed aan zou doen om Farès Chaïbi naar Rotterdam te halen. De Nederlandse spits speelt bij Toulouse samen met de vleugelaanvaller, die wordt gelinkt aan een transfer naar De Kuip. Dallinga ziet veel potentie in zijn twintigjarige ploeggenoot.

"Een jongen die nog niet heel bekend is bij jullie en waar wij nu mee spelen is Farès Chaïbi. Ik las toevallig dat hij in de belangstelling staat van Feyenoord. Ik denk dat hij een jongen is die de top kan halen. Je ziet een bepaalde techniek en hoe hij speelt, soms zie je dat spelers iets extra's hebben. Het is moeilijk in te schatten, maar hij heeft de potentie om de top te halen", vertelt Dallinga in een video voor Voetbal International.

Onlangs kwam 1908.nl met het nieuws dat Feyenoord belangstelling zou hebben in Chaïbi. De Rotterdammers verkennen de transfermarkt op zoek naar nieuwe buitenspelers, voornamelijk voor de linkerkant. Chaïbi ligt nog twee jaar vast bij Toulouse, waarmee hij afgelopen seizoen de Coupe de France won. De international van Algerije speelde in totaal 41 wedstrijden en was daarin goed voor acht doelpunten en zeven assists. De eerste contacten zouden al zijn gelegd met Feyenoord.

Feyenoord is overigens niet alleen op de markt voor Chaïbi. Er staan meer namen op het lijstje van de Rotterdammers. Arne Slot wil zijn selectie graag versterken met aanvallers en heeft meerdere spelers op het oog. Eerder werden Keito Nakamura (LASK Linz), Crysencio Summervile (Leeds United) en Luka Ivanusec (Dinamo Zagreb) genoemd in De Kuip. Eerder werden Ramiz Zerrouki (FC Twente), Thomas van den Belt (PEC Zwolle) en Yankuba Minteh (Newcastle United) al binnengehaald.