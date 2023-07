Transfer Davinson Sanchez naar PSV wordt om deze twee redenen ontzettend lastig

PSV heeft zoals bekend belangstelling in Davinson Sanchez. De oud-Ajacied werkte eerder succesvol met Peter Bosz samen en zou wel open staan voor een terugkeer naar de Eredivisie. Toch wordt de terugkeer om twee redenen een ontzettend moeilijk verhaal.

Want in navolging dat er veel concurrentie is voor zijn diensten, eerder werden onder anderen Villarreal, Galatasaray en Spartak Moskou genoemd, is Sanchez ook nog eens bijzonder prijzig, zo schrijft het Eindhovens Dagblad woensdagochtend. “Mogelijk een verdedigende rots in de branding, maar ook een speler die een vermogen kost en bij Tottenham Hotspur naar de uitgang gaat”, aldus de ochtendkrant. Het eerder gedeelde prijskaartje van tien miljoen euro is niet de enige forse kostenpost: ook het vermoedelijk torenhoge salaris maakt het niet eenvoudig.

Artikel gaat verder onder video

Gezien de concurrentie en het verwachte salaris voor Sánchez, wordt PSV niet kansrijk geacht. Duidelijk is wel dat de Eindhovenaren op zoek zijn naar een centrale verdediger. In die zoektocht grepen zij deze week naar Thomas Beelen, die voor een kleine drie miljoen euro de overstap van PEC Zwolle naar Feyenoord maakte.

Transfers PSV

Omdat de terugkeer naar buitenspeler Sávio uiteindelijk niet doorgaat, verwacht het ED dat de club zich eerst verder gaat richten op de achterhoede en het middenveld. Voor die laatste linie kwam eerder de naam van de twintigjarige Belgisch international Aster Vranckx ter tafel. Hij kan worden gezien als de opvolger van Érick Gutiérrez.

Verder wil de vorig seizoen aan Union Sint-Gillis verhuurde Yorbe Vertessen opnieuw voor zijn kansen gaan in Eindhoven. Met Noa Lang, Johan Bakayoko en Anwar El Ghazi is er op de flanken behoorlijk wat concurrentie, maar dat Sávio dus niet naar Eindhoven komt, kan goed nieuws voor hem zijn. Als trainer Bosz het uiteindelijk niet in hem ziet zitten, is een nieuwe verhuurperiode van de Belg het meest logisch. “Vanuit de Bundesliga en België is er opnieuw belangstelling voor Vertessen: clubs willen hem kopen of huren. In Eindhoven heeft de jongeling nog een contract tot medio 2025, waardoor een verkoop nu voor PSV financieel interessant zou kunnen zijn.”