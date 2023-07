'PSV en Peter Bosz hopen in zoektocht naar versterking voor het middenveld op jawoord van Belgische middenvelder'

PSV telde afgelopen week de nodige miljoenen neer voor de komst van Ricardo Pepi en Noa Lang, maar is voorlopig nog niet klaar op de transfermarkt. De nieuwe hoofdtrainer Peter Bosz aast nog op nieuwe impulsen voor zijn middenveld. De Eindhovenaren hebben hun vizier in de zoektocht naar versterking voor het middenrif gericht op Aster Vranckx. De 20-jarige middenvelder van nu nog Vfl Wolfsburg moet deze zomer de overstap maken naar de nummer twee van Nederland in het voorbije seizoen.

Dat meldt het Algemeen Dagblad dinsdagavond althans. PSV is in afwachting van een transfer van Ibrahim Sangaré. De Ivoriaanse middenvelder stond vorig jaar al in de belangstelling van clubs uit de Premier League, maar bleef PSV trouw en zette zelfs zijn handtekening onder een nieuw contract in Eindhoven. Dit moet echter de zomer worden dat Sangaré wél een nieuw avontuur aangaat en dat moet voor een transfersom van 37 miljoen euro gaan gebeuren. Tel daar de vijf miljoen euro die PSV ontving voor Érick Gutiérrez bij op en je kunt wel stellen dat er een serieus budget is voor investeringen voor het middenveld.

Een deel daarvan zal in de komst van Vranckx moeten gaan zitten. “Vranckx, een fysiek sterke en vaardige spelmaker, is ook al op De Herdgang gespot”, schrijft het AD. “Daar heeft hij van technisch directeur Earnest Stewart en trainer Bosz al te horen gekregen dat hij als welkome versterking wordt gezien voor het middenveld van PSV.” Een overstap van Vranckx naar Eindhoven is echter nog niet aanstaande. PSV hoopt volgens het AD eerst op het jawoord van de speler en zal zich daarna gaan melden in Wolfsburg. “Daar moet hij zich deze week weer melden nadat hij het afgelopen seizoen was uitgeleend aan AC Milan”, leest het.

Mislukt avontuur in Italië

Vranckx brak al op jonge leeftijd door op het hoogste niveau van België. Hij verruilde KV Mechelen na 47 officiële duels in de zomer van 2021 voor Vfl Wolfsburg. De Duitsers telden destijds acht miljoen euro neer voor zijn komst. Vranckx kwam tijdens zijn eerste seizoen in Duitsland weliswaar in 28 wedstrijden in actie, maar verscheen in competitieverband slechts twaalf keer aan de aftrap. De Belg vertrok vorig jaar op huurbasis naar AC Milan. In Italië kwam hij er echter niet aan te pas. Vranckx droeg slechts tien keer het shirt van AC Milan. “Of Vranckx de overstap naar de Nederlandse top ziet zitten, is nog niet duidelijk. In hoeverre Wolfsburg wenst mee te werken aan een transfer, evenmin”, aldus het AD. Zijn contract bij Vfl Wolfsburg loopt nog tot medio 2025. Vranckx speelde tot op heden twee interlands voor de Rode Duivels.