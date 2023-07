'Transfer Jordi Alba naar Inter Miami op losse schroeven'

De vrijwel zeker geachte overstap van Jordi Alba naar Inter Miami is op losse schroeven komen te staan. De 34-jarige linksback leek hard op weg om zijn voormalig Barcelona-ploeggenoten Lionel Messi en Sergio Busquets te gaan vergezellen in de MLS, maar volgens de Spaanse krant Mundo Deportivo heeft de club de gesprekken met Alba op een laag pitje gezet.

Alba trok aan het eind van het afgelopen seizoen de deur achter zich dicht bij Barcelona, waar hij al sinds 2012 onder contract stond. De Catalanen moeten stevig bezuinigen op de salarisuitgaven en aangezien de linksback in zijn laatste contractjaar een flinke som op zou strijken kwamen club en speler een ontbinding van zijn verbintenis overeen.

Artikel gaat verder onder video

Hoewel Alba ook op interesse van Atlético Madrid, Inter en Benfica zou hebben kunnen rekenen en ook het onvermijdelijke Saudi-Arabië om de hoek kwam kijken, leek de routinier in het kielzog van Messi en Busquets naar Miami te gaan vertrekken. Ook Sergio Ramos zou op weg zijn naar de club die met Gerardo 'Tata' Martino bovendien een oud-trainer van Barcelona aanstelde. Martino zou de komst van Alba echter minder prioriteit geven dan die van Ramos, aangezien hij van mening is dat het centrum van de defensie het meest toe is aan vers bloed, zo begrijpt de Spaanse krant.

Clubeigenaar Jorge Mas bevestigt tegenover een ander Spaans medium, El País, dat Inter Miami gesproken heeft met Alba. "En met Luis Suárez", voegt hij daaraan toe, "hij heeft een contract (bij Grêmio, red.) met een vertrekclausule. Ik weet niet of zij gaan komen of niet", aldus Mas. De noodzaak om de selectie van de hekkensluiter van de Eastern Conference verder te versterken is in ieder geval ook voor Mas duidelijk: "Het is essentieel dat we Messi omringen met spelers van zijn eigen niveau."