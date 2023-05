Transferweekje: Feyenoord heeft eindelijk beet, Ajax vreest en welke Nederlandse topclub slaat toe in Frankrijk?

Nog een paar maanden en de zomerse transferwindow gaat open. Hoewel het seizoen nog niet voorbij is, zijn de clubs al bezig met het samenstellen van de selectie voor het volgende voetbaljaar. Wat staat ons binnenkort te wachten? Een overzicht van de meest aannemelijke, terugkerende geruchten en verhalen van de afgelopen zeven dagen uit binnen- en buitenland.

Toulouse-middenvelders in beeld bij Nederlandse topclubs

Stijn Spierings is een gewild transferdoelwit. Niet alleen Feyenoord en PSV, ook Ajax heeft de 27-jarige middenvelder van Toulouse op het oog. Als balveroveraar maakt Spierings dit seizoen veel indruk in de Ligue 1. Dat hij beschikt over een aflopend contract, maakt hem een interessante optie. Naast Spierings staat ook teamgenoot Branco van den Boomen er goed op. De andere Nederlandse middenvelder in dienst van Toulouse is de afgelopen week gelinkt aan zowel Feyenoord als PSV. Ook hij is binnenkort gratis op te pikken in Frankrijk. Wie weet verschijnt ook hij binnenkort op de radar van Ajax.

Waar zet Lionel Messi zijn loopbaan voort?

Alles wijst erop dat Lionel Messi en Paris Saint-Germain uit elkaar gaan. De Argentijnse superster is voor twee weken geschorst omdat hij zonder toestemming een tripje heeft gemaakt naar Saoedi-Arabië. Het zou zomaar kunnen dat de 35-jarige Messi volgend seizoen veel vaker op Saoedische bodem is te bewonderen. Al-Hilal zou de meervoudig winnaar van de Ballon d’Or namelijk de bestbetaalde speler ter wereld willen maken door hem jaarlijks 400 miljoen euro te betalen. Zwicht Messi niet voor de oliedollars, dan is een terugkeer naar FC Barcelona een optie. Inter Miami wordt ook genoemd als mogelijke nieuwe club van Messi.

Soap rond Zerrouki eindelijk ten einde

Het heeft een tijdje geduurd, maar Feyenoord heeft Ramiz Zerrouki eindelijk binnen. De Rotterdammers bereikten een akkoord met FC Twente, dat naar verluidt zo'n acht miljoen euro ontvangt. De international van Algerije stond al ruim een jaar op het verlanglijstje van de koploper van de Eredivisie. Twente zette echter twee keer een streep door een transfer en is nu alsnog overstag gegaan. Zerrouki moet zelf met Feyenoord nog tot een persoonlijk akkoord komen, al lijkt dat slechts een formaliteit. Volgens 1908.nl tekent de middenvelder een contract tot de zomer van 2028.



Ajax moet vrezen voor vertrek Álvarez en Timber

Ajax lijkt deze zomer afscheid te moeten gaan nemen van meerdere spelers. De Amsterdammers dreigen een ticket voor de Champions League te gaan mislopen en dus moeten de miljoenen elders vandaan komen. Volgens transferspecialist Ekrem Konur staat Jurriën Timber sowieso op het verlanglijstje van Bayern München, Tottenham Hotspur, Manchester United, Liverpool én Chelsea. Ook het huwelijk tussen Edson Álvarez en Ajax lijkt aan een einde te gaan komen. De middenvelder uit Mexico is volgens diverse media in Duitsland verschenen op de radar bij zowel Bayern München als Borussia Dortmund.

Amrabat ziet top-WK alsnog beloond worden

Sofyan Amrabat is bezig aan zijn laatste weken in het shirt van Fiorentina. De middenvelder leek na een geweldig WK met Marokko eerder dit jaar al op weg naar een Europese topclub, maar dat ging destijds niet door. Inmiddels is zo goed als duidelijk dat er over een paar weken een transferstrijd zal losbarsten rond de ex-speler van onder meer FC Utrecht en Feyenoord. Amrabat staat volgens het Spaanse medium Mundo Deportivo nog steeds hoog op het lijstje van FC Barcelona. Dat zal tot een reactie leiden vanuit Engeland, waar Liverpool afgelopen zomer al serieuze belangstelling had.

FC Twente betrekt Azarkan in Zerrouki-deal

Marouan Azarkan kan zich opmaken voor een mooie stap binnen de Eredivisie. De aanvaller wordt dit seizoen door Feyenoord verhuurd aan Excelsior, waar hij zich in de kijker heeft gespeeld. FC Twente wil hem over een paar weken graag naar Enschede halen en volgens 1908.nl wordt die kans steeds groter. In eerste instantie leken de Rotterdammers niet mee te willen werken, maar dat is veranderd nu de deal rond Ramiz Zerrouki rond is. Bij Twente gaat men er vanuit dat Václav Černý komende zomer gaat vertrekken. Azarkan wordt gezien als ideale opvolger van de rappe vleugelspeler.