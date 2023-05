PSG is onverbiddelijk na excuusvideo van Lionel Messi

Lionel Messi maakt geen deel uit van de wedstrijdselectie van Paris Saint-Germain voor het competitieduel met Troyes van zondag. De aanvaller bood zaterdag zijn excuses aan voor een ongeoorloofde reis naar Saoedi-Arabië, maar zijn club toont geen genade.

Messi verscheen maandag niet op het trainingsveld van PSG, dat wel gewoon een training op het programma had staan. Messi zei dat hij in de veronderstelling was dat de groep een vrije dag had. Die was wel gepland, maar ging niet door na de pijnlijke 1-3 nederlaag tegen Lorient. De absentie van Messi kwam hem op een schorsing van twee weken te staan.

Zijn excuses ten spijt: PSG heeft besloten de schorsing te handhaven. Messi reist dus niet mee naar Troyes voor de wedstrijd die zondag om 20.45 uur begint. Naar verwachting ontbreekt hij volgende week zaterdag ook in het thuisduel met Ajaccio.

Messi ging door het stof via zijn Instagram-account. "Ik was in de veronderstelling dat we een vrije dag zouden hebben na de wedstrijd. Dat is bijna altijd zo", legde hij uit in een video. "Ik had deze reis al gepland en kon alles niet meer annuleren. Ik wil graag mijn excuses aanbieden aan mijn teamgenoten. Daarnaast zal ik afwachten wat de club met mij wil doen."

De toekomst van Messi wordt uitgebreid besproken in de nieuwste FCUpdate Podcast. Wordt het Al-Hilal, een terugkeer bij Barcelona of een andere move? Een langer verblijf bij PSG lijkt in ieder geval uitgesloten.