Transferweekje: ontwikkelingen bij Ajax, Feyenoord én PSV, Arsenal geeft grof geld uit en flinke klap voor Ziyech

Het is vandaag zaterdag 1 juli en dat betekent dat de transfermarkt officieel is geopend. Wat staat ons de komende tijd te wachten? Een overzicht van de meest aannemelijke, terugkerende geruchten en verhalen van de afgelopen zeven dagen uit binnen- en buitenland.

Huurlingen vertrekken bij Feyenoord, PSV en Ajax

Omdat het 1 juli is, zijn ook de huurcontracten van meerdere spelers afgelopen. Zo keert Lorenzo Lucca niet meer terug bij Ajax, de spits is terug naar zijn werkgever Pisa. PSV zwaait op zijn beurt liefst vier spelers uit. Jarrad Branthwaite, Fábio Silva, Sávio Moreira de Oliveira en Thorgan Hazard keren terug naar respectievelijk Everton, Wolverhampton Wanderers, Troyes AC en Borussia Dortmund. Sebastian Szymański, Oussama Idrissi en Jacob Rasmussen trokken de deur van De Kuip achter zich dicht. Toch hebben de Rotterdammers een langer verblijf van vooral Szymański zeker nog niet uit het hoofd gezet. Ook de naam van Idrissi gaat volgens 1908.nl nog altijd rond in Rotterdam-Zuid.

Arsenal bouwt flink aan nieuwe kampioensgroep

Arsenal greep vorig seizoen naast de landstitel en moest het kampioenschap laten aan rivaal Manchester City. Dit seizoen moet de ploeg van manager Mikel Arteta opnieuw hoge ogen gaan gooien en daarvoor wordt met miljoenen gesmeten. Kai Havertz is al binnen en werd voor zo'n zeventig miljoen euro overgenomen van stadgenoot Chelsea. Ook op het middenveld en in de achterhoede zijn versterkingen op komst. Jurriën Timber komt zo goed als zeker over van Ajax en kost The Gunners naar verluidt een kleine vijftig miljoen euro. Ook hopen de Londenaren rivaal City af te troeven in de strijd om Declan Rice. West Ham United kan volgens geruchten zo'n 122 miljoen euro (inclusief bonussen) incasseren.

PEC-revelatie Beelen heeft keuze genoeg in Eredivisie

Thomas Beelen promoveerde met PEC Zwolle naar de Eredivisie, maar het is de vraag of hij met die club gaat spelen op het hoogste niveau. De 22-jarige centrumverdediger staat er goed op bij meerdere clubs uit de top van de competitie. Eerder werd al duidelijk dat Beelen op het lijstje staat bij AZ en FC Twente, die hem allebei graag willen oppikken in het MAC³PARK Stadion. Inmiddels hebben de Alkmaarders en de Tukker concurrentie van de landskampioen. Volgens het doorgaans goed ingevoerde 1908.nl wil Feyenoord zich mengen in de strijd om Beelen. Volgens Jeroen Kapteijns van De Telegraaf zijn AZ en Twente momenteel 'de enige clubs' die concreet zijn voor de verdediger.

Feyenoord zoekt versterkingen in de achterhoede

Feyenoord kende een geweldig seizoen en moest dat al bekopen met het vertrek van aanvoerder Orkun Kökçü naar Benfica. Het lijkt een kwestie van tijd tot er meer sterkhouders van de Rotterdammers worden gelinkt aan een transfer. Zo zou RB Leipzig van plan zijn om werk te maken van de komst van Lutsharel Geertruida, terwijl ook Marcus Pedersen en Dávid Hancko worden genoemd bij meerdere clubs. Zodoende is men in Rotterdam-Zuid druk bezig met een lijst met mogelijke aanwinsten voor de defensie. Naast de hierboven en benoemde Beelen van PEC Zwolle is ook Joshua Brenet van Twente volgens 1908.nl een serieuze optie. Hij is voor iets meer dan een miljoen euro op te pikken in Enschede.

Eerste topaanwinst aanstaande voor Bayern München

Bayern München kroonde zich in het afgelopen seizoen weliswaar opnieuw tot kampioen van Duitsland, maar daarvoor was veel meer moeite nodig dan in de voorgaande jaren. Tel daar de voortijdige uitschakeling in de DFB-Pokal en Champions League bij op en je kunt gerust spreken van een teleurstellend seizoen. Niet voor niets is Bayern München van plan de selectie flink te versterken. De eerste topaanwinst is inmiddels op weg naar de Allianz ArenA. Volgens Fabrizio Romano heeft Bayern München een akkoord bereikt met Kim Min-jae over een overgang naar Duitsland. De centrumverdediger was in het voorbije seizoen een van de sterkhouders van het Napoli dat voor het eerst sinds 1990 de titel pakte. Ook Harry Kane moet naar Beieren verkassen. Bayern München zag een eerste bod van zo'n zeventig miljoen euro van tafel worden geveegd door Tottenham Hotspur, maar gaat zich ongetwijfeld melden met een tweede en verhoogde aanbieding. Viktor Osimhen (Napoli) geldt als plan B, maar hij moet waarschijnlijk nóg meer kosten dan de Engelsman.

Ziyech moet mogelijk op zoek naar andere werkgever

Het was deze week niet meer de vraag óf, maar welke dag Hakim Ziyech zijn handtekening zou gaan zetten onder een contract bij Al-Nassr. De oud-speler van sc Heerenveen, FC Twente en Ajax bereikte onlangs al een akkoord met de club uit Saudi-Arabië en ook Chelsea werd het eens over de transfersom die het zou gaan ontvangen. Maar het is momenteel zeer de vraag of de Londenaren überhaupt een transfersom krijgen voor Ziyech. De linkspoot meldde zich donderdag voor de medische keuring bij Al-Nassr, maar een knieprobleem heeft er naar verluidt voor gezorgd dat de nummer twee van het afgelopen seizoen in de Saudi-Arabië een streep heeft gezet door de transfer. Ziyech zou vrijdag zelfs nieuwe testen hebben ondergaan, maar ook die leverden niet het gewenste bericht op. Voor de voormalig smaakmaker van de Eredivisie zou het mislopen van zijn transfer naar Al-Nassr een volgende persoonlijke teleurstelling zijn. In januari zag hij nog op de valreep een tijdelijke overstap naar Paris Saint-Germain in het water vallen.