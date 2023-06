Tottenham Hotspur veegt gigantisch bod van Bayern München op Harry Kane van tafel

Bayern München maakt serieus werk van de komst van Harry Kane. De kampioen van Duitsland heeft volgens The Athletic een officieel bod uitgebracht op de 29-jarige spits van Tottenham Hotspur. Het bod, dat zeventig miljoen euro plus bonussen bedraagt, zou zijn afgewezen.

Het nieuws rond Kane volgt zich in rap tempo op. Maandagavond werd vanuit Engeland gemeld dat de spits zijn zinnen heeft gezet op een zomers vertrek bij Tottenham Hotspur. De Engelse aanvaller zou zijn huidige werkgever willen verruilen voor een topclub buiten de Premier League en openstaan voor een transfer naar Bayern München.

Het is niet bekend voor welk bedrag Tottenham Hotspur bereid is zijn aanvoerder te laten gaan. De Londense club kan niet té hoog in de boom zitten omdat het contract van Kane over een jaar afloopt. Nu de aanvaller zijn vertrekwens kenbaar heeft gemaakt, lijkt er voor Tottenham Hotspur weinig anders op te zitten dan meewerken aan een transfer.

Het is geen geheim dat naast Bayern München ook Manchester United zeer geïnteresseerd is in de diensten van Kane. Erik ten Hag wil niets liever dan een topspits aan zijn selectie toevoegen, maar lijkt zijn pijlen op iemand anders dan Kane te moeten richten. Victor Osimhen (Napoli), Rasmus Højlund (Atalanta), Gonçalo Ramos (Benfica), Ollie Watkins (Aston Villa) en Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt) staan naar verluidt op het lijstje van Manchester United.