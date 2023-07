Transferweekje: twee nieuwe aanvallers voor PSV, Real Madrid slaat grote slag en Feyenoord moet vrezen

De transfermarkt opende weliswaar vorige week pas officieel z'n deuren, maar het spektakel is al een paar weken in volle gang. Ook de afgelopen week draaide de geruchtenmolen op volle toeren. Een overzicht van de meest aannemelijke, terugkerende geruchten en verhalen van de afgelopen zeven dagen uit binnen- en buitenland.

PSV presenteert Pepi en heeft Lang bijna binnen

PSV won in het afgelopen seizoen weliswaar de Johan Cruijff Schaal én de KNVB Beker, maar zag de landstitel al vroeg uit het zicht verdwijnen en werd in de tussenronde van de Europa League uitgeschakeld door Sevilla. De Eindhovenaren hopen in het nieuwe seizoen voor het eerst sinds 2018 kampioen te worden, maar zullen zich eerst moeten zien te plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Ze laten er op de transfermarkt in ieder geval geen misverstand over bestaan. De nummer twee van het voorbije seizoen in Nederland kondigde vrijdagmiddag de komst van Ricardo Pepi aan en staat ook op het punt Noa Lang te contracteren. De aanvaller gaf onlangs aan open te staan voor een terugkeer naar de Eredivisie en heeft die met zijn aanstaande overgang naar PSV dus te pakken. De Eindhovenaren bereikten een akkoord met Club Brugge over een transfersom die door bonussen kan oplopen tot maximaal vijftien miljoen euro. Lang onderging vrijdag al zijn medische keuring. Het is dus een kwestie van tijd alvorens zijn komst officieel wordt aangekondigd.

Real Madrid slaat enorme slag met komst Güler

Ajax-fans droomden de afgelopen weken van de komst van Arda Güler, het Turkse toptalent dat in het voorbije seizoen veel indruk maakte bij Fenerbahçe. Maar een overgang naar Amsterdam was eigenlijk geen moment realistisch. Fabrizio Romano meldde een paar weken geleden dat Güler voor een bedrag van 17,5 miljoen euro was op te pikken. De aanvallende middenvelder werd vervolgens in verband gebracht met vrijwel de gehele Europese top. AC Milan zag zijn komst wel zitten en ook FC Barcelona was serieus in de markt. De Catalanen leken zelfs aan het langste eind te trekken, ware het niet dat Real Madrid daar een stokje voor stak. De nummer twee van het afgelopen seizoen in Spanje betaalt naar verluidt méér dan 17,5 miljoen euro voor de komst van Güler, die bij zijn presentatie in het Santiago Bernabéu meteen liet weten te willen slagen bij Real Madrid en zich niet zal laten verhuren. Dat valt met de moordende concurrentie nog te bezien, maar veelbelovend is het huwelijk tussen Real Madrid en Güler zeker.

Manchester United heeft Mount binnen en aast nu op Onana

Als het aan Manchester United ligt, speelt André Onana met ingang van het nieuwe seizoen zijn wedstrijden op Old Trafford. De doelman maakte vorig jaar nog transfervrij de overstap van Ajax naar Internazionale, maar zijn avontuur in Italië blijft beperkt tot één seizoen. Onana had in het voorbije seizoen een groot aandeel in het Europese succes van Internazionale, dat in de Champions League-finale tegen Manchester City uiteindelijk net tekort kwam. De Kameroener speelde zich in de kijker van Chelsea, maar stevent nu af op een overgang naar Manchester United. De werkgever van Erik ten Hag zag z'n eerste twee aanbiedingen van tafel geveegd worden door Internazionale, maar naderde eerder deze week al de vraagprijs die de Milanese club hanteert.

Dat lijkt goed nieuws voor Feyenoord. Justin Bijlow werd vorige week nog volop in verband gebracht met een overstap naar Manchester United, maar in Rotterdam lijken ze door de aanstaande transfer van Onana voorlopig opgelucht adem te kunnen halen. De oud-Ajacied wordt de tweede topaanwinst voor Ten Hag met het oog op zijn tweede seizoen in Engeland. Manchester United rondde afgelopen week eindelijk de komst van Mason Mount af. De Engelsman komt over van Chelsea. Manchester United heeft bijna 65 miljoen euro betaald voor zijn komst.

Feyenoord hoopt nog altijd op Szymański

Sebastian Szymański houdt de gemoederen in Rotterdam flink bezig. Feyenoord wil niets liever dan ook na de zomer beschikken over de 24-jarige middenvelder die het voorbije seizoen werd gehuurd van Dinamo Moskou. Het is volgens de club ‘een uitdaging’ om Szymański definitief in te lijven. De opdracht is deze week nog wat moeilijker gemaakt door Fenerbahçe, dat naar verluidt een openingsbod van tien miljoen euro heeft uitgebracht op de linksbenige middenvelder. De Turkse club heeft door de verkoop van Güler aan Real Madrid wat te besteden op de transfermarkt. Of Feyenoord mee kan gaan in de biedingsoorlog, is nog maar de vraag. Langzaam maar zeker lijken de Rotterdammers voorzichtig verder te moeten kijken naar andere opties.