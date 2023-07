'Bij Johan Cruijff Arena gespotte Onana gaat transfer spoedig afronden'

Erik ten Hag wordt zeer vermoedelijk op korte termijn herenigd met Andre Onana. De gesprekken tussen Manchester United en Internazionale werden de laatste dagen al steeds concreter, maar volgens transferspecialist Fabrizio Romano is een akkoord dan toch echt aanstaande. Een persoonlijke overeenkomst is al even gesloten, dus komt er vermoedelijk snel groen licht.

De enige term die bij Romano nog ontbreekt, is die van ‘Here we go’, maar verder is alles al in kannen en kruiken rond Onana. Volgens de transfergoeroe gaan de gesprekken de goede kant op en wordt er aan het einde van deze week een akkoord verwacht tussen beide clubs. Manchester United hoopt Onana namelijk al mee te nemen op trainingskamp richting Amerika. Het zou gaan om een bedrag dat richting de 55 miljoen euro gaat. Volgens het Franse L'Équipe denkt Inter aan het transfervrij binnenhalen van Hugo Lloris als opvolger van de Kameroener, net als Bayern Münchens Yann Sommer.

Of de laatste details van Onana in Nederland afgerond zijn, is niet uit te sluiten. De doelman postte vrijdag op Instagram namelijk terug te zijn in Amsterdam. De doelman deelde een foto van het feit dat hij voor even terug was nabij de Johan Cruijff Arena (zie onder). ‘Terugkeren naar wat altijd als mijn thuis heeft gevoeld, is speciaal. Het was een eer om deze club te vertegenwoordigen’, schreef hij in het bijschrift.

Het heeft er alle schijn van dat Onana de nieuwe eerste keeper gaat worden en dat Manchester United afscheid gaat nemen van David de Gea. Want volgens Romano is de club ook geïnteresseerd in de Japanse keeper Zion Suzuki. De twintigjarige sluitpost van Urawa Red Diamonds is in beeld om de stand-in te worden, schrijft Romano.