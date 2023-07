Twente-directeur Van der Kraan wijst naar Hammarby en 'laat' ingrijpen stewards

Paul van der Kraan, algemeen directeur van FC Twente, heeft een eerste reactie gegeven op de rellen die uitbraken na het duel van zijn club tegen Hammarby IF. De bestuurder veroordeelt de gebeurtenissen ('Twente-onwaardig') maar wijst ook met een beschuldigende vinger richting de bezoekers uit Zweden en laakt bovendien het 'late' ingrijpen van mensen die een confrontatie juist hadden moeten voorkomen.

Van der Kraan noemt de gebeurtenissen 'vreselijk' en 'Twente-onwaardig'. Maar, de tegenstander treft wat hem betreft ook zeker een deel van de blaam. De 200 kaarten die de club verplicht is beschikbaar te stellen aan de bezoekende club zijn in de ogen van Van der Kraan niet in de juiste handen gekomen. "Het zijn in principe kaarten bedoeld voor sponsors."

Daarnaast grepen de stewards en de beveiliging die in het stadion aanwezig waren in de ogen van Van der Kraan té laat in. "In één van de scenario's die we vooraf besproken hebben zouden we direct met stewards en beveiligingspersoneel komen in dit geval. Alleen dat duurde erg lang", wordt hij geciteerd door Tubantia.