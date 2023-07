Twijfels over eventuele transfer Bijlow naar Engeland: 'Ik vind hem een uitstekende keeper, maar...'

Justin Bijlow had in het afgelopen seizoen een belangrijk aandeel in de landstitel van Feyenoord. De doelman was haast niet te passeren en werd door bondscoach Ronald Koeman al beloond met een basisplaats in de Final Four van de Nations League. De ultieme bekroning kan ook nog volgen, want Manchester United heeft hem naar verluidt op de korrel. Mike Verweij vindt Bijlow weliswaar een ‘uitstekende’ keeper, maar heeft wel zijn twijfels over een eventuele stap naar de Premier League.

Je zou het haast vergeten, maar Bijlow moest een deel van de tweede seizoenshelft aan zich voorbij laten gaan wegens een gebroken pols. Zijn vervanger Timon Wellenreuther deed het weliswaar meer dan prima, maar de Feyenoord-achterban was desondanks opgelucht toen de Oranje-international terugkeerde onder de lat. Nu is het dus de vraag of Bijlow ook volgend seizoen de nummer één is in De Kuip. Manchester United heeft zijn naam genoteerd in de zoektocht naar een nieuwe doelman. Een vertrek naar de nummer drie van de Premier League in het voorbije seizoen lijkt momenteel nog heel ver weg, maar in de podcast Kick-off van De Telegraaf kijken ze toch al even vooruit.

“Bijlow had de afgelopen interlandperiode niet zijn beste periode, hoewel hij niet heel veel aan die tegengoals kon doen. Maar ik vind hem echt een uitstekende keeper”, zegt Verweij. De Ajax-watcher plaatst echter wel zijn vraagtekens bij een eventuele transfer naar Engeland. De Feyenoord-goalie moest in het seizoen 2021/22 ook al een paar weken verstek laten gaan. Hij was toen nét op tijd hersteld voor de finale van de UEFA Conference League tegen AS Roma. “Als je zijn blessuregevoeligheid ziet in de afgelopen jaren, hoe schat je dat dan in de Premier League in?”, vraagt Verweij aan zijn collega Marcel van der Kraan. “Is dat een niet nóg zwaardere belasting en neemt Manchester United daar dan geen risico mee?”

Van der Kraan denkt van niet. “Hij is de afgelopen jaren niet geblesseerd geraakt door overbelasting of zware belasting. Het is een hele dappere keeper. Daar is hij wel wat wijzer in geworden. Hij denkt misschien iets meer na dan in het verleden”, vertelt de verslaggever. “Bijlow heeft ook een paar keer behoorlijk pech gehad. Ik zie hem niet als een blessuregevoelige jongen. Het is allesbehalve een jongen die van porselein is. Ik weet niet of jullie zijn vader weleens hebben gezien… Willem Bijlow is een bouwvakker waar je liever een blokje voor om doet als je morgen ruzie met hem krijgt. Justin is uit hetzelfde hout gesneden.”

Volgens Van der Kraan is Bijlow ook nog eens ‘heel bepalend’ in de kleedkamer. “Afgelopen jaar was Orkun Kökçü de aanvoerder, maar dat was ook omdat Bijlow de band niet om zijn arm wilde hebben om zich wat meer op zichzelf te focussen. Maar neem van mij aan dat hij in de kleedkamer nog steeds behoorlijk het hoogste woord kan hebben als er in zijn ogen dingen niet goed gaan in de groep.”