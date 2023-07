UEFA weert Juventus uit Conference League en legt miljoenenboete op

Juventus is door de UEFA uitgesloten van deelname aan de Conference League in het aankomende seizoen. De straf is het gevolg van het overtreden van de financiële reglementen van de Europese bond. Bbovendien wordt De Oude Dame ook veroordeeld tot het betalen van een boete ter hoogte van 20 miljoen euro, waarvan de helft voorwaardelijk.

De uitsluiting werd al enigszins verwacht. Juventus zou zelfs actief bij de UEFA hebben aangedrongen op het uitspreken van de straf voorafgaand aan het komende seizoen. Daarin is de club immers geplaatst voor de financieel een stuk minder aantrekkelijke Conference League. Had de UEFA langer gewacht met het uitspreken van de straf, zo redeneerde Juventus volgens Corriere dello Sport, dan was die mogelijk pas ingegaan in het seizoen 2024-25 waarin de club wél weer in de Champions League actief hoopt te zijn.

Artikel gaat verder onder video

Naast de uitsluiting van deelname aan de Conference League betaalt Juve een boete van in ieder geval tien miljoen euro. Dat bedrag wordt verdubbeld indien de jaarrekeningen van de boekjaren 2023, 2024 en 2025 niet voldoen aan de boekhoudkundige voorwaarden die de UEFA daaraan stelt.

Juventus wordt wederom hard gestraft omdat het gesjoemeld heeft met transferwaardes en er in het geheim het volledige salaris is uitbetaald tijdens de coronacrisis, terwijl er gezegd werd dat de spelers loon inleverden. In Italië werd het financiële wanbeleid al bestraft met een puntenaftrek van tien punten, waardoor de club een tuimeling maakte op de ranglijst van de Serie A en het komend seizoen genoegen moet nemen met Conference League-voetbal.

Wat er met het vrijgekomen Conference League-ticket gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Vermoedelijk gaat dat naar de nummer acht van het voorbije seizoen: Fiorentina. De club van (nu nog) Sofyan Amrabat greep via de competitie naast het startbewijs voor het derde Europese bekertoernooi. Afgelopen seizoen reikte de club uit Florence nog tot de eindstrijd van diezelfde Conference League, maar omdat die verloren ging tegen West Ham United leek de club af te stevenen op een jaar zonder Europees voetbal.