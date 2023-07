'Juventus vraagt om uitsluiting van Europees voetbal bij UEFA'

Juventus heeft bij de UEFA om uitsluiting van Europees voetbal gevraagd. De Italiaanse club wordt mogelijk gestraft voor het overtreden van de Financiel Fair Play-regels. In eigen land kreeg het eerder al een flinke schorsing aan de broek vanwege de financiële malversaties, waardoor het komend jaar in de Conference League actief is. En juist dat wil de Oude Dame mogelijk gebruiken om komend seizoen wél terug te keren in de Champions League.

Volgens Il Corriere dello Sport heeft Juventus bij de UEFA gevraagd of het mogelijk is om dit seizoen uitgesloten te worden van deelname aan de Conference League. Als de club dan daadwerkelijk gestraft wordt door de Europese voetbalbond en voor een jaar wordt uitgesloten van Europees voetbal, dan heeft het die al gehad. Omdat het komend jaar uitkomt in de Conference League, is dat het minst vervelende scenario.

Artikel gaat verder onder video

Daarmee wil de club voorkomen dat het dit jaar deelneemt aan het derde toernooi van Europa, alsnog een straf opgelegd krijgt en volgend jaar (eventuele) deelname aan de Champions League moet missen. Op die manier zou de club wederom veel geld mislopen en dus wil het met de UEFA tot een akkoord komen: de straf nu al uitzitten, zonder dat die al definitief uitgesproken is. Het is onduidelijk of de UEFA het verzoek honoreert.

Juventus wordt wederom hard gestraft omdat het gesjoemeld heeft met transferwaardes en er in het geheim het volledige salaris is uitbetaald tijdens de coronacrisis, terwijl er gezegd werd dat de spelers loon inleverden. In Italië werd het financiële wanbeleid al bestraft met een puntenaftrek van tien punten, waardoor het komend seizoen genomen moet nemen met Conference League-voetbal. Als het aan Juventus ligt, wordt het van die competitie dus alsnog uitgesloten. Vermoedelijk zal dan verliezend Conference League-finalist Fiorentina alsnog deelnemen.