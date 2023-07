Uitgerekend na topwedstrijd Kudus wordt interesse van Engelse grootmacht bekend

Mohammed Kudus staat in de belangstelling van Arsenal, zo meldt The Daily Mail dinsdagavond. De Ghanees schitterde dinsdag nog in het oefenduel tegen tegen Shakthar Donetsk (3-0 zege), maar wordt voor Ajax lastig te behouden als Arsenal zich daadwerkelijk in Amsterdam meldt.

The Daily Mail is niet de eerste Engelse krant die Kudus linkt aan Arsenal, want midden in het seizoen werd de buitenspeler van Ajax ook nog wel eens in verband gebracht met een overstap naar The Gunners. Die interesse leek bekoeld, tot vandaag. Arsenal is daadwerkelijk geïnteresseerd in Kudus, maar zal eerst spelers moeten verkopen om concreet voor de Ghanees te worden.



The Gunners investeerden deze transferzomer namelijk al flink, waardoor er niet direct geld uitgegeven kan worden aan een volgende aankoop. Declan Rice kwam naar de Londenaren voor 123 miljoen, terwijl ook Kai Havertz en oud-Ajacied Jurriën Timber naar Londen kwamen. De nummer twee van het vorige Premier League-seizoen heeft een aantal spelers in de etalage gezet, waardoor er geld vrij moet komen voor versterkingen.

Eerder deze transferwindow werd Kudus in verband gebracht met Brighton & Hove Albion, maar de interesse van The Seagulls in de rechtsbuiten van Ajax is vooralsnog niet serieus geworden. Arsenal zou de international van Ghana volgend seizoen Champions League-voetbal kunnen bieden, wat Brighton en Ajax momenteel niet kunnen.