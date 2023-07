Valentijn Driessen benoemt fout van Arne Slot in kampioensjaar van Feyenoord

Arne Slot had vorig seizoen meer kansen moeten bieden aan jeugdspelers van Feyenoord, vindt Valentijn Driessen. In de voorbereiding krijgen de jonkies de kans om zich te laten zien, maar volgens de chef voetbal van De Telegraaf waren er vorig seizoen genoeg momenten waarop ze als invaller aan het grote werk konden ruiken.

De achttienjarige Antoni Milambo kwam in alle voorbereidingswedstrijden in actie, maar speelde vorig seizoen slechts zestien minuten in het eerste elftal, verspreid over drie invalbeurten. Gjivai Zechiël, die donderdagavond tegen Villarreal (1-1) een frivole indruk maakte als invaller, wacht nog op zijn eerste officiële wedstrijd voor Feyenoord 1.

Artikel gaat verder onder video

"Feyenoord heeft gewoon goede jeugd", zegt Driessen in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. "Slot heeft die spelers veel te weinig kansen gegeven vorig seizoen. Als je met 3-0 voor staat, moet je jonge jongens de kans geven. Milambo heeft vorig seizoen te weinig minuten gemaakt. Dat vind ik jammer. Nu zie je dat die jongens goed kunnen voetballen, dus moeten ze de kans krijgen. Ook als er nog versterkingen komen."

Chef sport Marcel van der Kraan zag de jeugdspelers ook een goede indruk maken tegen Villarreal. "Gjivai Zechiel deed het geweldig, Antoni Milambo deed het goed, Yankuba Minteh is ongelooflijk snel. Dat zijn reservespelers, maar het is wel goed om zulke jongens met zoveel energie op de bank te hebben."